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GeriFutbol Galatasaray'da "online" divan kurulu ertelendi
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 04.05.2020 - 19:57,Son Güncelleme:

Galatasaray'da "online" divan kurulu ertelendi

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Galatasaray Kulübünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" yapılması planlanan divan kurulu toplantısı ertelendi.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üyelerimizin bu zorlu koronavirüs salgın sürecinde bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Zoom video konferans üzerinden bu cumartesi (9 Mayıs) yapmayı planladığımız divan kurulu 23 Mayıs gününe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

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