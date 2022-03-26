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Galatasaray'da önerge hazırlığı! Basın kararı sonrası...

#Galatasaray#Burak Elmas#Genel Kurul
Galatasarayda önerge hazırlığı Basın kararı sonrası...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da yarın gerçekleştirilecek mali genel kurulda birçok kulüp üyesi erken saatlerde önerge vererek toplantının basın mensuplarına açılmasını talep edecek.

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Galatasaray'da merakla beklenen mali genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

GS TV'den yapılan "Kulübümüzün yarın (26.03.2022) yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10.00'dan itibaren GS TV'den canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacaktır. Yayın linki ve toplantıya dair fotoğraflar dileyen basın mensuplarıyla paylaşılacaktır." şeklindeki açıklamayla toplantının basın mensuplarına kapalı olduğu duyuruldu.

Bunun üzerine birçok kulüp üyesinin harekete geçtiği ve önerge verilmesi yönünde karar aldığı öğrenildi.

Bazı üyeler, toplantı başında önerge vererek genel kurulun basın mensuplarına açılmasını talep edecek.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Genel Kurul

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