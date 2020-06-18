Galatasaray'da "on-line" divan kurulu
Galatasaray'da "on-line" divan kurulu toplantısı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak
Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, 20 Haziran Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Haziran ayı olağan divan toplantımız, 20 Haziran Cumartesi günü saat 13.30'da on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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