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Basketbol
Haber Giriş: 26.06.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı

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Galatasaray'da Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı
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Galatasaray'da basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı.

Spor Arena / Ali Naci Küçük - Sarı-Kırmızılı ekibin basketbol şubesinde yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı'nın görevlerini bırakmasınının ardından menajer Ömer Yalçınkaya'ya da bu karar resmen tebliğ edildi.

Galatasarayda Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı

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