Galatasaray'da Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı.
Spor Arena / Ali Naci Küçük - Sarı-Kırmızılı ekibin basketbol şubesinde yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı'nın görevlerini bırakmasınının ardından menajer Ömer Yalçınkaya'ya da bu karar resmen tebliğ edildi.
🔴Basketbol şubesinde değişim kararı alan sarı kırmızılılar Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı— Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) June 25, 2020
📌Basketbol şubesinde önce yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı'nın görevlerini bırakmasınının ardından menajer Ömer Yalçınkaya'ya da bu karar resmen tebliğ edildi https://t.co/XwOoy28GjQ
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