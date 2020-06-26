Galatasaray'da Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı

Spor Arena / Ali Naci Küçük - Sarı-Kırmızılı ekibin basketbol şubesinde yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı'nın görevlerini bırakmasınının ardından menajer Ömer Yalçınkaya'ya da bu karar resmen tebliğ edildi.

🔴Basketbol şubesinde değişim kararı alan sarı kırmızılılar Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı



📌Basketbol şubesinde önce yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı'nın görevlerini bırakmasınının ardından menajer Ömer Yalçınkaya'ya da bu karar resmen tebliğ edildi https://t.co/XwOoy28GjQ — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) June 25, 2020

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