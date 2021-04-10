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GeriFutbol Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şampiyonluk yarışı yorumu!
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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şampiyonluk yarışı yorumu!

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Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şampiyonluk yarışı yorumu!

Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcusu Ömer Bayram, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'BİZ HALA İNANIYORUZ'

Mücadeleyi değerlendiren Ömer Bayram, "Her şeyin farkındayız. Biz hala inanıyoruz. Galatasaray bundan önce de gösterdi son haftalarda ne yapabileceğini. İyi başladık, keşke ilk golü bulsaydık. Maç farklı olabilirdi." dedi.

'ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIZ'

Ömer Bayram sözlerini, "Matematiksel olarak şansımız var, bizim elimizde. Çok daha fazla çalışmalıyız." ifadeleriyle sürdürdü.

'İYİ ANALİZ ETMEMİZ GEREKİYOR'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao ise "Çok fazla söylenecek bir şey yok, bugün kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bugünkü maçı seyredip, neyi beceremediğimizi, neyi yapamadığımızı iyi analiz etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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