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GeriFutbol Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: "Biraz zorlandık"
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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 21:13,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: "Biraz zorlandık"

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Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: "Biraz zorlandık"

Galatasaray'ın sol beki Ömer Bayram, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Ömer Bayram, "Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak" dedi.

Ömer Bayram sözlerini "Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm." ifadeleriyle tamamladı.

Galatasarayda Ömer Bayramdan itiraf: Biraz zorlandık

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