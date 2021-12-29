Galatasaray'da Ömer Bayram: "Utanç verici bir durum"

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Çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirten Ömer Bayram, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olağanüstü bir maç. O kadar çok pozisyona girdik ki, hani maç 10 bile olabilirdi ama hikaye anlatmış oluyorum sonuca bakınca. Elendik. Utanç verici bir durum. Utanmamız lazım. Taraftarımızdan, camiamızdan, hocamızdan özür dilemeliyiz. Sahaya çıktığımızda o kadar çok pozisyona giriyorsan, açık ara farkla kazanman lazım. İlk yarı istediğimiz gibi başladık. Pozisyona da girdik, atamadık. Kaleye gelen ilk pozisyon gol oldu. 2. yarı daha iyi başladık, hemen zaten iki golü arka arkaya bulduk. Dediğim gibi olağanüstü bir maç, ne anlatırsam hikaye." diye konuştu.