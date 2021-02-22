Galatasaray'da Ömer Bayram, kırık kaburgayla 90 dakika oynadı

G.Saray’da teknik direktörü Fatih Terim’in Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi aldığı ‘mini kamp’ kararı tüm hedeflerine ulaştı. Takımı maçtan 3 gün önce Belek’e götüren, bu kararı verirken de öncelikle Florya Metin Oktay Tesisleri’nin karla kaplı olmasını ve İstanbul’daki soğuk havayı dikkate alan Terim’in diğer amacı yeni transferler Gedson Fernandes, Yedlin ve Mostafa Mohamed’in diğer futbolcularla kaynaşmasını sağlamaktı.

Dayanışma ve özveri üst düzeyde

Takımın böylelikle maça daha iyi hazırlanacağını düşünen Terim’in hesapları tuttu. Galatasaray, kritik bir galibiyet elde ederek zirvedeki yerini korurken, oyuncuların saha içindeki dayanışması ve özverili mücadelesi üst düzeyde idi. Bu olumlu tabloda Fatih Terim kadar

takımın iki kaptanı Arda Turan ve Fernando Muslera’nın da büyük payı vardı. İki tecrübeli ismin sıcak yaklaşımı diğer oyuncular üzerinde çok etkili oldu. Maç sonrasında Arda Turan’ın İnstagram’dan yaptığı Ömer Bayram ile ilgili bir paylaşım, sarı kırmızılı takımdaki inanmışlığı ortaya çıkardı.

Yönetimden 1 milyon lira prim

Arda; “Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim” diyerek Ömer’in kırık kaburgayla 90 dakika oynadığını duyurdu. Sakat olan Saracchi’nin yerine oynayan Ömer’in bu tavrı Fatih Terim’den de büyük takdir aldı. Yönetim de çok değerli bir galibiyet

alan futbolcuların performansını karşılıksız bırakmadı... Başkan Mustafa Cengiz’in talimatı doğrultusunda sarı kırmızılılara toplam 1 milyon TL ödül verileceği açıklandı. Maçtan hemen sonra soyunma odasında açıklanan prim, bugün futbolcuların banka hesaplarına yatırılacak.

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