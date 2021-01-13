Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin yerine Kenny Lala transferi!

Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle hastanede tedavisi süren Omar Elabdellaoui, Gaaltasaray'da büyük bir üzüntüye neden olurken Norveçli sağ bekin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanan Omar'ın yerine o bölgede oynayabilecek futbolcu arayışlarına giren Galatasaray için Fransa'dan transfer iddiası ortaya atıldı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK

Fransız basınının haberine göre Galatasaray, Strasbourg'un sağ beki Kenny Lala'yı gündemine aldı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'ın yanı sıra Lala ile Marsilya, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği belirtiliyor.

Strasbourg forması ile bu sezon Ligue 1'da 19 maça çıkan Kenny Lala, 3 gol ve 1 asist üretmişti.

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