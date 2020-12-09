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Futbol
Haber Giriş: 09.12.2020 - 22:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui müjdesi

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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui müjdesi
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Süper Lig'de 12. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ardından 3 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Darıca Gençlerbirliği mücadelesi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana "core hareketleri" ile başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması üzerinde durdu. Isınma hareketlerinin ardından ana bölümde koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlıkları süren Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sona eren Omar Elabdellaoui, takımla beraber çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasarayda Omar Elabdellaoui müjdesi

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