Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Görme kaybı ihtimali bulunuyor...
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı ve derhal hastaneye kaldırıldı. Yıldız isimde görme kaybı ihtimalinin olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralandı.
Patlamada elinden ve yüzünden yaralanan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, hastanede kaldırıldı.
Derhal tedavi altına alınan yıldız futbolcuda görme kaybı olabileceği, doktorların bu kaybı en aza indirmeye çalıştığı öğrenildi.
Kulübün, 29 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi.
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