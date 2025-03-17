×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da olay karar! Yeni transfer gidiyor, yerine eski yıldızla dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Ayrılık
Galatasarayda olay karar Yeni transfer gidiyor, yerine eski yıldızla dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 14:16

Gelecek sezonun planlaması kapsamında görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da transfer operasyonu şimdiden başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte eski yıldıza kapılar açılırken yeni transferin ise takımdan ayrılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Devre arasında Roma’ya kiralanan Danimarkalı savunmacıya açık kapı bırakıldı. Nelsson eğer isterse önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edebilecek.

Gözden KaçmasınPortekiz, Orkun ve Keremi konuşuyor Benficanın kahramanı Kartalı Türk halkı doyurduPortekiz, Orkun ve Kerem'i konuşuyor! 'Benfica'nın kahramanı! Kartalı Türk halkı doyurdu'Haberi görüntüle

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Son 2 sezondan beri Avrupa’ya gitme isteğini dile getiren Victor Nelsson, devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın yolunu tutmuştu. Danimarkalı futbolcu, özellikle sezon başından beri gösterdiği performansıyla beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

Galatasarayda olay karar Yeni transfer gidiyor, yerine eski yıldızla dönüyor

ROMA'DA MUTSUZ
Ancak 26 yaşındaki stoper, Çizme’de de aradığını bulamadı. Nelsson, şu ana kadar lig ve kupada 4 maça çıktı.İstediği süreleri almakta zorlanan deneyimli savunmacının Roma ekibinde bir hayli mutsuz olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu gelişmeler üzerine Nelsson’un geleceği için açık kapı bırakıldı.

Haberin Devamı

Fanatik'in haberine göre, Danimarkalı oyuncu, eğer gelecek sezon kariyerini Galatasaray’da sürdürmeyi isterse bir görüşme yapılacak. Yapılacak toplantı sonrasında Danimarkalı oyuncunun kalmasına onay verilmesinin bir hayli yüksek bir ihtimal olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Fakat şu ana kadar Nelsson cephesinden böyle bir talep gelmediği belirtildi.

Gözden KaçmasınGalatasaraylı Osimhenin taraftarı olduğu takımı açıkladı Transfer itirafıGalatasaraylı Osimhen'in taraftarı olduğu takımı açıkladı! Transfer itirafıHaberi görüntüle

CUESTA'DA BEKLENEN OLUYOR
Sarı-Kırmızılı ekibin devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, şimdiye kadar gösterdiği performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Galatasarayda olay karar Yeni transfer gidiyor, yerine eski yıldızla dönüyor

5-6 MİLYON EUROLUK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEECK

Hâl böyle olunca Kolombiyalı futbolcu ile erkenden yolların ayrılması konusunda karar alındı. Son gelen bilgilere göre 5-6 milyon Euro dolaylarındaki bütün teklifler değerlendirme altına alınacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Ayrılık

BAKMADAN GEÇME!