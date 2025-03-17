Galatasaray'da olay karar! Yeni transfer gidiyor, yerine eski yıldızla dönüyor

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Devre arasında Roma’ya kiralanan Danimarkalı savunmacıya açık kapı bırakıldı. Nelsson eğer isterse önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edebilecek.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Son 2 sezondan beri Avrupa’ya gitme isteğini dile getiren Victor Nelsson, devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın yolunu tutmuştu. Danimarkalı futbolcu, özellikle sezon başından beri gösterdiği performansıyla beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

ROMA'DA MUTSUZ

Ancak 26 yaşındaki stoper, Çizme’de de aradığını bulamadı. Nelsson, şu ana kadar lig ve kupada 4 maça çıktı.İstediği süreleri almakta zorlanan deneyimli savunmacının Roma ekibinde bir hayli mutsuz olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu gelişmeler üzerine Nelsson’un geleceği için açık kapı bırakıldı.

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Fanatik'in haberine göre, Danimarkalı oyuncu, eğer gelecek sezon kariyerini Galatasaray’da sürdürmeyi isterse bir görüşme yapılacak. Yapılacak toplantı sonrasında Danimarkalı oyuncunun kalmasına onay verilmesinin bir hayli yüksek bir ihtimal olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Fakat şu ana kadar Nelsson cephesinden böyle bir talep gelmediği belirtildi.

CUESTA'DA BEKLENEN OLUYOR

Sarı-Kırmızılı ekibin devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, şimdiye kadar gösterdiği performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

5-6 MİLYON EUROLUK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEECK

Hâl böyle olunca Kolombiyalı futbolcu ile erkenden yolların ayrılması konusunda karar alındı. Son gelen bilgilere göre 5-6 milyon Euro dolaylarındaki bütün teklifler değerlendirme altına alınacak.