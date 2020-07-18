Galatasaray'da Okan Kocuk'tan Fernando Muslera itirafı: 'Çok zor'

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Okan Kocuk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'Muslera'dan sonra zor'

Muslera'dan sonra kaleye geçmenin zor olduğunu vurgulayan Okan, "Muslera'dan sonra kaleyi almak herkes için zordur. Muslera, Türkiye'ye gelmiş en iyi kalecidir. Ben de her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Muslera da her idmanda yanımda. Çok büyük oyuncu. Ben de iyi bir karakter ve sonra iyi bir kaleci olmak istiyorum." dedi.

'Bana katkısı çok fazla'

Okan Kocuk sözlerini, "Fatih Hoca'ya teşekkür ederim, bana katkısı çok fazla." ifadeleriyle tamamladı.