Galatasaray'da Okan Kocuk ihtimali! Fernando Muslera sakatlanınca...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muskın tek tweeti yetti Dogecoin yüzde 40 yükseldiMusk'ın tek tweeti yetti! Dogecoin yüzde 40 yükseldi#Dogecoin
Yanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı Yüzbinlerce dolar uçtuYanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı! Yüzbinlerce dolar uçtu#Nft
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
ABDyi çıldırtacak hamle 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...ABD'yi çıldırtacak hamle! 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...#Güney Kore
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Korona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü DSÖ ekip gönderdiKorona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi#DSÖ
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldıHarry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı#Meghan Markle
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Okan Kocuk ihtimali! Fernando Muslera sakatlanınca...

#Muslera#Galatasaray#Okan Kocuk
Galatasarayda Okan Kocuk ihtimali Fernando Muslera sakatlanınca...

Galatasaray’ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiği açıklandı. Uruguaylı file bekçisinin en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

Bu gelişmenin ardından gözler GZT Giresunspor’da kiralık oynayan Okan Kocuk’a çevrildi. Sezon başında Okan Kocuk’u sezon sonuna kadar Galatasaray’dan kiralayan Çotanaklar, Muslera’nın sakatlığıyla Okan’ı devre arasında geri gönderme durumuyla karşı karşıya kaldı.

Okan’ın sözleşmesinde devre arasında geri dönmesine ilişkin herhangi bir madde olmadığı ancak Galatasaray’dan böyle bir teklif gelmesi halinde bu durumun gözden geçirilebileceği bilgisi verildi.

Galatasarayda Okan Kocuk ihtimali Fernando Muslera sakatlanınca...

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle Muslera’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray’dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muslera#Galatasaray#Okan Kocuk

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022