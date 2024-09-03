Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı, İtalyanların da dikkatini çekti: Osimhen transferinin ardından Icardi...

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Şampiyonlar Ligi’nden elenen ve gol yollarındaki sıkıntıya çözüm bulmak isteyen Galatasaray, bu bölgeyi dikkat çekici bir transfere imza atarak güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile 2023 yılında Serie A şampiyonluğu yaşayan yıldız golcü Victor Osimhen’i sağlık kontrolü ve imza için İstanbul’a getirdi.

2020 yılından beri Napoli ile 133 maça çıkan Osimhen, 76 gol ve 18 asistle klasını konuşturmayı başardı. Nijerya Milli Takımı’nda 35 maça çıkan ve 21 gol kaydeden yıldız santrfor, dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Victor Osimhen’in son dönemdeki performansını yakından takip eden İtalyan meslektaşlarımız, Nijeryalı golcünün potansiyeli ve Galatasaray’a katkısıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

İTALYAN GAZETECİLERİN ‘VICTOR OSIMHEN’ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

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RUDY GALETTI (LA TV DELLA SPORT YORUMCUSU):

“BU TRANSFER DÖNEMİNİN EN İYİ İMZALARINDAN BİRİ”

Harika bir transfer! Dünyanın bu transfer dönemindeki en iyi imzalarından biri. Victor Osimhen’in Galatasaray’a transferine o kadar da şaşırmadım. Çünkü uluslararası arenanın en iyi forvetlerinden biri olan ve Napoli’de kadro dışı bırakılan Osimhen'in maç oynamadan ayda neredeyse 1 milyon euro maaş aldığını düşünmek inanılmaz bir durum olurdu. Galatasaray, bu durumdan faydalandı ve çok iyi bir santrafor transfer etti.

“ICARDI VE OSIMHEN’İ BİRLİKTE OYNATMAK KOLAY OLMAYACAK AMA…”

Osimhen, fiziksel olarak güçlü ve inanılmaz bir gol sezgisine sahip. Sadece hücumda değil savunmada da takımına çok yardımcı oluyor. Sahada performans olarak diğer oyunculardan asla geri kalmıyor, her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. İstikrarlı bir şekilde oynarsa sezon içinde 20'nin üzerinde gol atabileceğine inanıyorum. Galatasaray, şu anda tek bir merkez santrforla oynuyor. Mauro Icardi’nin yanında Osimhen’e de yer verebilmek için saha içi taktiklerini biraz değiştirmeleri gerekiyor. Icardi ve Osimhen, bitiricilik açısından benzer özelliklere sahip. İkisi de sürekli ceza sahası içinde olmayı seviyor. Onları birlikte oynatmak kolay olmayacak ama hücumda çok daha fazla seçeneği olacak olan Okan Buruk için kesinlikle zorlu bir süreç olacak.

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MIRKO CALEMME (DIARIO AS):

“OSIMHEN, HIZIYLA RAKİP SAVUNMAYI HER ZAMAN KORKUTMAYI BAŞARDI”

Victor Osimhen’in değerinin düşmemesi, sezon boyunca maç eksiğinin olmaması için Napoli’nin planı bu şekildeydi. Çok karmaşık bir sorun için acil bir çözüm gerekiyordu. Osimhen’in Napoli ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Osimhen, yeniden kendini gösterecek ve gollerini atmaya başlayacak. Napoli’nin önünde onu 2025 yılında tekrar satmaya çalışması için büyük bir fırsat var. Victor Osimhen, mükemmel bir forvettir. Güçlü ve çok hızlı bir oyuncudur. Gol sezgisi yüksektir. Saha içinde harika bir mantalitesi var. O bir savaşçı! Atağa çıkma konusunda eşsizdir. Bahse girerim bence en az 20 gol atacak çünkü çok iyi futbolcu. Güçlü savunmaların olduğu İtalya'da bile hızıyla rakip stoperleri her zaman korkutmayı başardı. Bu yüzden Galatasaray'ın Victor Osimhen seviyesinde bir forvete sahip olmasının çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Icardi ve Osimhen’in karşılaşacakları her savunmaya sorun çıkaracağına inanıyorum. İki harika forvet olan Icardi ve Osimhen’in iyi bir ikili olacağını düşünüyorum.

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FİLİPPO RİCCİ (GAZZETTA DELLO SPORT):

“NAPOLI’NİN SERIE A ŞAMPİYONLUĞUNDA ÖNEMLİ ROL OYNADI”

Victor Osimhen, Napoli’den ayrılmak istiyordu ve başka takımlardan transfer teklifleri de vardı. Bunun sonucunda Galatasaray ile kiralık anlaşmasını kabul etti. Galatasaray adına çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum çünkü Osimhen mükemmel bir oyuncu. Osimhen, bence hala harika bir futbolcu olduğunu ve iyi işler yapabileceğini göstermek istiyor. İstanbul'daki bu kiralık dönemini kendisinin büyük bir forvet olarak kanıtlamak için kullanacaktır. Osimhen, henüz 25 yaşında ve önünde uzun bir kariyeri var. Napoli'nin 33 yıldır beklediği lig şampiyonluğunu kazanmasında çok önemli bir rol oynadı. Ayrıca Khvicha Kvaratskhelia ile birlikte takımdaki en iyi oyuncuydu. Bir forvet olarak hareketli, güçlü, hızlı ve çok sayıda gol atabiliyor. Serie A şampiyonluğunu kazandıkları yıl 26 gol attı. Bu yüzden potansiyel olarak dünyanın en iyi forvetlerinden biridir. Geçen yıl bu kadar iyi performans gösteremedi ama Napoli de aynı durumdaydı.

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“OSIMHEN, MAURO ICARDI’DEN ÇOK DAHA KOMPLE BİR FUTBOLCU”

Icardi ve Osimhen, 9 numara pozisyonunda oynayan futbolcular. İkisi de ceza sahası içinde tehlike yaratmayı seviyor. Onların birlikte oynamasını isterdim. Osimhen’in gollerinin çoğu ceza sahası içindeyken geliyor. Osimhen, ayrıca alan yaratabilir ve orta saha oyuncularıyla da ilişki kurabilir. Bence Icardi'den çok daha komple bir oyuncu. Osimhen, Galatasaray'ın oyun tarzına uyum sağlamak zorunda. Umarım birlikte iyi işler yapabilirler. Potansiyel olarak harika bir çift olabilirler. Umarım teknik direktör ikisinin aynı anda oynaması konusunda bir çözüm üretebilir çünkü çok ilginç bir çift olabileceklerini hissediyorum.