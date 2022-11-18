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Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni hedefleri Yunus Akgün ve Yusuf Demir!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Yunus Akgün
Galatasarayda Okan Burukun yeni hedefleri Yunus Akgün ve Yusuf Demir
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası arasında iki futbolcusuyla özel olarak ilgilenecek.

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Son haftalarda Barış Alper Yılmaz, Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu’nu takıma kazandırarak ‘İlk 11’de 8 yabancı + 3 yerli oyuncu’ kuralını bir sorun olmaktan çıkaran Galatasaray Direktörü Okan Buruk, bu kez Yunus Akgün ve Yusuf Demir için özel mesai harcayacak.

FORMA YARIŞINA DAHİL EDECEK

Buruk, Dünya Kupası arasında uygulayacağı özel çalışma programlarıyla iki futbolcuyu takımdaki forma rekabetinin içine sokmayı hedefliyor. İstanbul ve Antalya’da yapılacak hazırlık kamplarında Yunus ve Yusuf’a ekstra yüklemeler yapılacak.

Galatasarayda Okan Burukun yeni hedefleri Yunus Akgün ve Yusuf Demir

YUNUS TATİLDE BİLE ÇALIŞIYOR

Takıma 9 gün izin veren Buruk’un, tatile gitmeyip İstanbul’da bireysel performans antrenörü ile çalışan Yunus’un çabasını takdirle karşıladığı öğrenildi. Her sabah güne Florya Atatürk Ormanı’nda kros yaparak başlayan Yunus, daha sonra salonda çalışıyor.

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