Galatasaray'da Okan Buruk'un rekoruna direkler engel olamadı! 15. kez başardı, bu sezon...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken ortaya çıkan rakamlar dikkat çekti.

ZAHA 10. GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılıların beraberlik golünü Fildişi Sahilli futbolcus Wilfried Zaha kaydetti. Müsabakanın 72. dakikasında kale önünde Halil Dervişoğlu’nun pasında topu alan Zaha sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 yaptı.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı. Zaha bu gollerin 9’unu Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında attı.

Müsabakaya yedek başlayan Wilfried Zaha, 46. dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna girdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SİFTAH YAPTI

Müsabakanın 89. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin vuruşunda savunmadan seken topu alan Barış Alper, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 2-1 yaptı.

Haberin Devamı

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Barış Alper daha önce Türkiye Kupası’ndaki Ümraniye maçında da gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı.

SÜPER LİG'DE 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Son olarak Hatayspor’a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak.

GALATASARAY'IN DİREK KABUSU

Okan Buruk'un öğrencileri, Gaziantep FK karşısında 5 kez direğe tkaıldı.

Galatasaray, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında 5 şutu direkten dönen ilk takım oldu.

SÜPER LİG'DE AÇIK ARA ZİRVEDE

Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon 22. kez şutu direkten döndü. Kasımpaşa 12 ile 2. sırada yer alırken onları 9'ar kez ile Hatayspor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Trabzonspor takip ediyor.

Haberin Devamı

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Direk engeline karşın galibiyete ulaşan Galatasaray'da Okan Buruk tarihi bir başarı yakaladı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Okan Buruk Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" denildi.