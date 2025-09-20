Galatasaray'da Okan Buruk'un ilk 11 arayışı sürüyor!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu mağlubiyetle açan Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, 6'ncı haftanın kapanış maçında Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Sarı kırmızılı ekipte kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Singo, solunda Eren Elmalı'nın forma giymesi bekleniyor. Stoper ikilisinde ise Davinson-Abdülkerim Bardakcı'ya görev düşecek.Orta saha kurgusunda farklı seçenekler üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Torreira-Sara ikilisinin önünde İlkay Gündoğan'a şans verilebileceği belirtiliyor.

Kanatlarda Sane ve Yunus görev yapacak. İleri uçtaysa riske edilmesi düşünülmeyen Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz sahada olacak.

Haberin Devamı