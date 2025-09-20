×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk'un ilk 11 arayışı sürüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Konyaspor#Okan Buruk
Galatasarayda Okan Burukun ilk 11 arayışı sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 15:39

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu mağlubiyetle açan Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, 6'ncı haftanın kapanış maçında Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Sarı kırmızılı ekipte kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Singo, solunda Eren Elmalı'nın forma giymesi bekleniyor. Stoper ikilisinde ise Davinson-Abdülkerim Bardakcı'ya görev düşecek.Orta saha kurgusunda farklı seçenekler üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Torreira-Sara ikilisinin önünde İlkay Gündoğan'a şans verilebileceği belirtiliyor.

Gözden KaçmasınCANLI: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor Ali Koç mu, Sadettin Saran mı Son dakika gelişmeleriCANLI: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Sadettin Saran mı? Son dakika gelişmeleriHaberi görüntüle

Kanatlarda Sane ve Yunus görev yapacak. İleri uçtaysa riske edilmesi düşünülmeyen Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz sahada olacak.

Haberin Devamı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Konyaspor#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!