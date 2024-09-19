Galatasaray'da Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi planı nasıl olacak? Mertens, Osimhen ve Icardi...

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesi Okan Buruk'un planı merak ediliyor.

3'LÜ TARTIŞILDI, 4'LÜ DEVAM

Galatasaray'ın transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından Okan Buruk'un 3'lü savunmaya döneceği tartışılırken başarılı teknik adam, milli ara sonrası 4'lü savunma hattıyla devam kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu kurguyla önce Çaykur Rizespor'u sonra Gaziantep FK'yı farklı devirmeyi başardı.

ICARDI, İSTANBUL'A DÖNDÜ AMA...

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'den İstanbul'a dönmesine karşın yıldız golcünün derbide forma giymesi beklenmiyor. Okan Buruk'un, Icardi'nin sahalara dönüşüne kadar 3'lü savunma düşünmediği ve bu sebeple Kadıköy'de de takımını 4'lü savunmayla sahaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

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YENİ TRANSFERLER GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Rizespor'u 5-0 yendiği karşılaşmaya Victor Osimhen ile Ismail Jakobs ilk 11'de çıkarken Gaziantep karşısında erteleme mücadelesi olması sebebiyle bu iki oyuncu forma giyemedi.

Osimhen ve Jakobs'un dışında Roland Sallai de Okan Buruk'un şans vermesi halinde Kadıköy'de forma giyebilecek.

KAZANAN TAKIM BOZULACAK MI?

Rizespor maçında taraftarla buluşan Osimhen'in, Batshuayi'nin Gaziantep karşısındaki 1 gol, 1 asistlik performansına rağmen derbide ileri uçta görev alması bekleniyor. Son iki galibiyette sahada olan Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün de ilk 11'de yer alacağı bilgiler arasında.

SOL BEK VE MERTENS BİLMECESİ

Okan Buruk'un derbide sol bekte Jakobs ve Berkan Kutlu arasındaki kararını son idmanda vereceği öğrenilirken Mertens'in sahada olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Başarılı teknik adamın, Mertens yerine Berkan Kutlu ya da Kerem Demirbay'ı tercih ederek orta sahayı kalabalık tutacağı bir plan üzerinde de çalıştığı konuşuluyor.

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OYUN PLANI: BASKI

Okan Buruk'un kadro tercihi dışında derbideki oyun planı da merak ediliyor. Gaziantep maçı sonrası "Geçen seneki maç zevksiz ve kalitesiz geçmişti, 0-0’lık maç. Saha içi olaylarının, hakemlerin konuşulmadığı, futbolun ve oyuncularımızın konuşulduğu bir oyun ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz orada kazanmak" şeklinde konuşan 50 yaşındaki teknik adamın, derbide 'önde baskı' planı yaptığı öğrenildi.