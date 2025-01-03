Galatasaray'da Okan Buruk'un endişesi ritim kaybı!

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Trendyol Süper lig’de ikinci yarıyı yarın sahasında Göztepe’yi konuk edeceği maçla açacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’u en çok lige verilen ara düşündürüyor.

Bu sezon ligde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen sarı kırmızılılar 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlikle en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede yer alsa da Buruk tatil dönüşü takımdaki momentumun eksilmesinden endişe ediyor. Bilindiği gibi, sarı kırmızılı çalıştırıcı daha önce milli takım aralarında takımın ritminin kaybolduğunu açıklamıştı.

TAKIM 1 HAFTA TATİL YAPTI

Yoğun geçen ilk yarının ardından 1 hafta dinlenme fırsatı bulan sarı kırmızılılar 30 Aralık’tan itibaren Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başlamıştı. Okan Buruk bir yandan sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olan ve ligde dördüncü sırada yer alan İzmir ekibinin taktiğini çalıştırıyor diğer yandan oyuncularının konsantrasyonunu artırmak için çaba sarf ediyor.

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