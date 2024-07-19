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Galatasaray'da Okan Buruk'un bek planı belli oldu!

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk
Galatasarayda Okan Burukun bek planı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 07:00

Sarı kırmızılı yönetim, her ikisi de sağ bek olan Guela Doue ve Elias Jelert’i kadroya katmak için geri sayıma başlarken, teknik patron Okan Buruk’un Danimarkalı Jelert’i defansın solunda oynatmayı planladığı öğrenildi. Bu durumda Bundesliga’dan teklifler alan Derrick Köhn’ün satılması gündemde.

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Galatasaray'da sağ bek adayları arasında ilk iki sırada yer alan Guela Doue ve Elias Jelert’in transferlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

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Öncelikle Doue için çalışma yürüten sarı kırmızılılar, oyuncu ve kulübü Rennes ile her konuda anlaşmaya vardı. Sözleşme konusundaki son detayları görüşen tarafların 1-2 gün içinde resmi imzaları atmaları bekleniyor. Jelert’in bonservisi için Danimarka’nın FC Kopenhag Kulübü ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlandığı ve oyuncunun da kabul etmesi halinde bugün mukavele yapılabileceği bildirildi.

SOL BEKTE SACHA BOEY'E ÜSTÜNLÜK SAĞLAMIŞTI

İki sağ bekin aynı anda alınacak olmasının teknik direktör Okan Buruk’un tercihi olduğu öğrenildi. Buruk’un, sol bekte de görev yapan ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçında Sacha Boey’i defalarca geçip pozisyon üreten Jelert’i savunmanın solunda oynatmayı planladığı belirtildi. Jelert’in sol beke geçmesiyle birlikte Guela Doue de esas mevkisi olan sağ bekte görev yapacak. Bu arada, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon 350 bin Euro’ya alınan sol bek Derrick Köhn için Bundesliga’dan cazip teklifler geldiği ve oyuncunun satılma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk

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