Galatasaray'da Okan Buruk'un 5 hatası!

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Üçlü savunma ile başladı sonra dörtlüye döndü. Jelert, Kaan, Barış, Sallai ve Berkan’ın yeri sürekli değişti. 10 kişi ile anlayış değişmeyince fark geldi.

G.Saray eksik kadro ile gittiği AZ Alkmaar deplasmanında sezonun en ağır yenilgilerinden birini aldı. Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle Cimbom 11 oyuncusundan yoksundu ancak Okan Buruk’un tercihleri yenilgide belirleyici oldu.

KARŞILAŞMAYA 3-4-1-2 iLE BAŞLADI

Okan Buruk, AZ önünde takımını üçlü savunma ile sahaya sürdü. Sol stoper Berkan Kutlu mevkisini yadırgarken Hollanda ekibi sürekli onun üzerinden hamle yaptı.

BERKAN’DAN SONRA CUESTA DA ETKİSİZDİ

Adana Demirspor maçındaki 34 dakikalık performansı dışında ilk kez 11’e çıkan Cuesta da beklentilerin uzağındaydı. Parrot ona üstünlük kurdu ve 2. golü ağlara yolladı.

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MAÇ İÇİNDE SIK SIK AYARLARLA OYNADI

Skor 2-1 olduktan sonra Buruk bu kez dörtlü savunmaya döndü. Takımın ayarlarıyla çok sık oynadı. Jelert, Kaan Ayhan, Barış, Sallai ve Berkan’ın yeri sürekli olarak değişti.

10 KİŞİYLE DENGELİ OYUNU SEÇEBİLiRDİ

G.Saray 51. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra daha dengeli oynamayı tercih edebilirdi. Rakibe fazla pozisyon vermemek için ‘Kompakt futbol’u seçmemesinin faturası ağır oldu.

KÖSTEBEĞE DEĞİL KARTLARA BAKMALI

Buruk, maç öncesi 11’in sızdırılmasından yakınıyor. Ancak Osimhen, Torreira, Davinson’un böyle kritik bir maçta cezalı olması, Kaan’ın 2 basit sarıdan atılması... Asıl bunlar çözülmeli.