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Galatasaray'da Okan Buruk'un 12. sol beki İsmail Jakobs

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#Galatasaray#Transfer#Okan Buruk
Galatasarayda Okan Burukun 12. sol beki İsmail Jakobs
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmanın sol tarafına bugüne dek kalıcı bir çözüm bulamadı. Okan Buruk Galatasaray’a ilk geldiğinde kadroda olan Van Aaanholt, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile daha sonra transfer edilen Kazımcan, Adekugbe, Angelino ve Köhn’ün hiçbirinden verim alınamadı. Barış Alper, Kaan, Abdülkerim ve Berkan’ı da bu mevkide oynatan Buruk’un son umudu yeni transfer İsmail Jakobs.

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Galatasaray, Monaco’dan kiraladığı yeni sol beki İsmail Jakobs’a imza attırmak için geri sayıma geçerken, takımın başında 3. sezonunu yaşayan Okan Buruk’un bu mevkide yüzü bir türlü gülmedi. Senegalli futbolcu, Buruk döneminin 12. sol beki olacak. Buruk göreve geldiğinde kadroda sol bek olarak Patrick Van Aanholt, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram bulunuyordu. Okan Buruk’un 2022-23’teki ilk sezonunda Kazımcan Karataş sezon başında, Sam Adekugbe de ara transferde kiralık olarak kadroya katıldı. Van Aanholt devre arası kiralık gönderildi, Ömer hiç oynamadan Eyüp’e gitti, Emre ise takımda kaldı.

Galatasarayda Okan Burukun 12. sol beki İsmail Jakobs

SAĞ BEK JELERT DE SOLDA OYNADI

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Geçen sezonun başında Angelino kiralandı, Derrick Köhn de şubat ayında alındı. Kiralık gönderilen Van Aanholt geri döndü ve sözleşmesi feshedildi. Hatay’dan kiralanan Adekugbe ayrıldı, Emre Pendikspor’a gönderildi, devre arasında da Angelino kiralık geldiği Leipzig’e, Kazımcan da Ankaragücü’ne gitti. Bu sezon ise Köhn Werder Bremen’e, Kazımcan Orenburg’a kiralandı. Okan Buruk son Adana Demirspor maçında sağ bek Jelert’i sol bekte oynatırken, daha önce de zaman zaman Barış Alper, Kaan Ayhan sol bekte oyuna başladı. Bazen de maç içinde de Abdülkerim, Berkan gibi sol beke kaydırılan isimler de oldu.

OKAN BURUK’UN SOL BEKTE OYNATTIĞI FUTBOLCULAR

1. P.Van Aanholt
2. Ömer Bayram
3. Emre Taşdemir
4. Angelino
5. Sam Adekugbe
6. Kazımcan Karataş
7. Derrick Köhn
8. Barış Alper Yılmaz
9. Kaan Ayhan
10. Abdülkerim
11. Berkan Kutlu

BURUK’UN SOL BEK TRANSFERLERi

2022-23 Kazımcan Karataş Altay 1.14 milyon Euro
2022-23 Sam Adekugbe Hatayspor Bedelsiz (kiralık)
2023-24 Angelino Leipzig 1.50 milyon Euro (k)
2023-24 Derrick Köhn Hannover 3.35 milyon Euro

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#Galatasaray#Transfer#Okan Buruk

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