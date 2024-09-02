Galatasaray'da Okan Buruk'un 12. sol beki İsmail Jakobs

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Galatasaray, Monaco’dan kiraladığı yeni sol beki İsmail Jakobs’a imza attırmak için geri sayıma geçerken, takımın başında 3. sezonunu yaşayan Okan Buruk’un bu mevkide yüzü bir türlü gülmedi. Senegalli futbolcu, Buruk döneminin 12. sol beki olacak. Buruk göreve geldiğinde kadroda sol bek olarak Patrick Van Aanholt, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram bulunuyordu. Okan Buruk’un 2022-23’teki ilk sezonunda Kazımcan Karataş sezon başında, Sam Adekugbe de ara transferde kiralık olarak kadroya katıldı. Van Aanholt devre arası kiralık gönderildi, Ömer hiç oynamadan Eyüp’e gitti, Emre ise takımda kaldı.

SAĞ BEK JELERT DE SOLDA OYNADI

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Geçen sezonun başında Angelino kiralandı, Derrick Köhn de şubat ayında alındı. Kiralık gönderilen Van Aanholt geri döndü ve sözleşmesi feshedildi. Hatay’dan kiralanan Adekugbe ayrıldı, Emre Pendikspor’a gönderildi, devre arasında da Angelino kiralık geldiği Leipzig’e, Kazımcan da Ankaragücü’ne gitti. Bu sezon ise Köhn Werder Bremen’e, Kazımcan Orenburg’a kiralandı. Okan Buruk son Adana Demirspor maçında sağ bek Jelert’i sol bekte oynatırken, daha önce de zaman zaman Barış Alper, Kaan Ayhan sol bekte oyuna başladı. Bazen de maç içinde de Abdülkerim, Berkan gibi sol beke kaydırılan isimler de oldu.

OKAN BURUK’UN SOL BEKTE OYNATTIĞI FUTBOLCULAR

1. P.Van Aanholt

2. Ömer Bayram

3. Emre Taşdemir

4. Angelino

5. Sam Adekugbe

6. Kazımcan Karataş

7. Derrick Köhn

8. Barış Alper Yılmaz

9. Kaan Ayhan

10. Abdülkerim

11. Berkan Kutlu

BURUK’UN SOL BEK TRANSFERLERi

2022-23 Kazımcan Karataş Altay 1.14 milyon Euro

2022-23 Sam Adekugbe Hatayspor Bedelsiz (kiralık)

2023-24 Angelino Leipzig 1.50 milyon Euro (k)

2023-24 Derrick Köhn Hannover 3.35 milyon Euro