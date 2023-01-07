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Galatasaray'da Okan Buruk'u Fenerbahçe derbisi öncesi bekleyen zor karar! Orta saha ve Icardi...

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#Galatasaray#Derbi#Okan Buruk
Galatasarayda Okan Buruku Fenerbahçe derbisi öncesi bekleyen zor karar Orta saha ve Icardi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

Galatasaray'da derbi öncesi Okan Buruk'un Icardi ve orta saha konusunda vereceği kararlar merakla bekleniyor. Formda Gomis ile mi maça çıkılacak, yoksa sakatlığı atlatan Arjantinli yıldızla mı? Yerli kuralına takılan Okan Buruk’un Torreira ile Berkan arasındaki tercihi Rashica’nın durumunu da direkt etkileyecek.

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Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 ismin ilk 11’deki yeri garanti. Fernando Muslera, cezası sona eren Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliviera, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens yarın Kadıköy’deki dev karşılaşmada sahada olacak. Fakat geri kalan isimlerin kaderini yerli denklemi ve sakatlıktan çıkan Mauro Icardi ile anneannesini cenazesi için Uruguay’a gidip dün takıma katılan Lucas Torreira’nın durumu netleştirecek.

Rashica oynamazsa Barış Alper 11'de

Kerem ile Abdülkerim’i, Kadıköy’de 11’de oynatacak olan Okan Buruk 3. yerli oyuncu için kararını henüz vermedi. Sol bekin yerli olma ihtimali bulunmadığı için Buruk’u zor bir karar bekliyor. Yerli kuralı nedeniyle ya Torreira ya da Rashica derbide 11’in dışında kalacak. 3. yerli için Berkan seçilirse Torreira kulübede olacak, sağ kanatta Rashica oynayacak! Torreira’nın fiziksel durumu ile de bağlantılı olarak son haftaların formda ismi Barış Alper ile başlanırsa bu kez sürpriz şekilde Rashica kulübeye geçecek. Bu durumda Torreira orta sahada, Barış Alper ile Kerem de kanatlarda oynayacak.

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Buruk'un sol bekte B planı Dubois

G.Saray'da sol bek ve santrforda ise soru işaretleri devam ediyor. Icardi’nin fiziksel durumu ve gücü santraforda derbiye Gomis mi yoksa Arjantinli golcünün mü başlayacağını netleştirecek. Sol bekte ise Ankaragücü maçında da takımın en zayıf halkası olarak göze çarpan Van Aanholt’un futbolu beğenilmiyor. Defansif anlamda açıklarını kapatma adına Nelsson ve Abdülkerim’in ekstra efor sarfettiği görüşü hakim. Okan Buruk sol bek için B planı olarak Dubois’yı elinde tutuyor. Van Aanholt şu anda ağır bassa da idmanlarda sınıfta kalırsa Okan hoca Dubois’ya burada şans verecek.

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G.Saray deplasmanlarda Fenerbahçe evinde coşuyor

· Süper Lig’de 36 puanla zirvede yer alan G.Saray bu puanların 20’sini deplasmanda topladı. F.Bahçe’nin ise 7 maçta 13 puanı var.

· Dış sahada 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik 1 yenilgi alan Cimbom taraftarının önünde 12 kez gol sevinci yaşarken deplasmanda 17 kez ağları havalandırdı.

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· 35 puanla Galatasaray’ın ardından 2. sırada yer alan Fenerbahçe bu puanların 22’sini evindeki maçlarda topladı. G.Saray’ın iç sahada 7 maçta 16 puanı var.

· Seyircisi önünde çıktığı 9 maçın 7’sini kazanan Kanarya 1 beraberlik alırken 1 kez mağlup oldu. Sarı lacivertliler ligdeki 42 golün 26’sını da evde attı.

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#Galatasaray#Derbi#Okan Buruk

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