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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ziyech ve Zaha açıklaması

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#Galatasaray#Okan Buruk#Ziyech
Galatasarayda Okan Buruktan Ziyech ve Zaha açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 00:33

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Okan Buruk'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

Trabzonspor gibi büyük bir takım ve büyük bir camiaya karşı oynadık. Bu maçlar çok önemli. Seyircimiz çok iyiydi. Saha içindeki baskıl oyunumuza onlar da ortak oldu. Oyuncularım saha içinde çok konsantreydi. Sezona yeni başlıyoruz, zaman zaman hata yapabiliyoruz ama destek olmamız gerek. Tüm oyuncular sahada %100'lerini veiryor. Onlara saha içerisinde sahip çıkmamız gerek. Bu galibiyetler hep beraber kazandığımız galibiyetler. Oyun içinde doğru işler yaptık. Hem top bizdeyken hem rakipteyken doğruları yaptık.

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"ATİLLA HOCA İYİ BİR MAÇ YÖNETMEDİ"

Stattaki hiçbir Galatasaraylı, ben de dahil hakemin performansını beğenmedik. Tarafsız olarak söylüyorum iyi bir maç yönetmedi Atilla hoca.

"ZIYECH UĞURLU GELDİ"

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Ziyech'e hoş geldin demek istiyorum. Maçtan sonra soyunma odasında konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Maç sonunda güzel bir tanıtım oldu. Zaten iyi bir kadromuz vardı, iyi oyunculara sahibiz. Amacımız ilk olarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Süper Lig'de şampiyon olmak. Türkiye Kupası da hedeflerimizden biri. Bu sezon çok maç oynayacağız. Oyuncularımızın hepsini kullanmak durumundayız. İlk hafta kazanamadığımız için puan kaybına tahammülümüz yoktu. Sonraki maçlarda da elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalıp dolu tribünlerle Avrupa atmosferi yaşamak istiyoruz.

"ZAHA'NIN ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOK"

Zaha uzun süre oynamamıştı, normal planlamamızdan daha erken oyuna aldık onu çünkü o da istiyordu. Çok önemli bir sakatlığı yok, ona %100 şekilde sahip olmak istiyoruz. Oyuncularımız bizim için çok önemli. Hazırlık sürecini takip edeceğiz. Belki 1-2 hafta hazırlık sürecimiz olabilir. En hazır şekilde sahaya süreceğiz. Sezon çok uzun, ona çok ihtiyacımız olacak.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Ziyech

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