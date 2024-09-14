Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı! Rizespor maçı ilk 11'ini belirledi

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Galatasaray milli ara sonrası lige bugün sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayarak dönüyor. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. 1 maçı eksik sarı kırmızılılar ligde çıktığı 3 maçı da kazanırken lider F.Bahçe’nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray’da bugün sakatlıkları bulunan Mauro İcardi ve Hakim Ziyech forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde ilk maçına bugün çıkabilir. Milli takımla çıktığı Burundi maçında sakatlanan Senegalli futbolcu İsmail Jakobs’un durumu ise bugün netlik kazanacak.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan konuk Çaykur Rizespor, transferin son gününde, sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal, Slavia Prag’ın golcüsü Vaclav Jurecka ve Manisa FK’nın genç stoperi Ayberk Karapo’yu kadrosuna kattı.

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