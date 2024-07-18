Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer isyanı: Gizli kalmıyor

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Hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Bütün oyunculara şans verdik. Kampın amacı oyunculara iyi bir yükleme yapmaktı. Maç ve antrenman performansı olarak oyuncuları çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. İkinci kampa daha diri bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bugünkü maçta oyuncuların istekleri, konsantrasyonları yerindeydi. Kazanmak önemli değil önemli olan bu isteği gösterebilmek. Çok kısa bir zamandır, yaklaşık 15 gündür çalışıyoruz. Bir sonraki maçta tempo olarak daha üste çıkacağız. Milli oyuncularımız dönüyor. Bu bize avantaj olacak.

ZIYECH VE ZAHA İSTEKLİLERDİ

Hakim Ziyech, Zaha bugün çok isteklilerdi. Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Bizim açımızdan iyi bir kamp oldu. Sakatlık yok. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kadro yapısı olarak oyuncularımız ilgili, bir sonraki kampa bu kadar kalabalık gelmeyeceğiz kesinlikle.

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MERTENS'E ÖVGÜ

Gerçekten çok klas bir gol attı. Oyun içerisinde çok istekli. Antrenmanlarda istekli. Yaşa çok inanan bir insan değilim. Bu anlamda Dries bunu net bir şekilde gösteriyor. Michy aynı şekilde yavaş yavaş takıma uyum sağlıyor. Bu maçta tempo ve istek olarak, taktiksel olarak iyi geçti. Daha iyi duruma geldiğinde bence çok daha iyisini verecekler.

GİZLİ KALMIYOR

Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Transferle ilgili biraz daha gizli kalması gerekiyor. Ama bizde çok açık bir şekilde işliyor. İstediğimiz oyuncular belli. Görüştüğümüz isimler var. En kısa zamanda kampa katmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi gizli kalmıyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor. Bir sağ bek, Duoe adaylardan biri, 1-2 tane daha görüştüğümüz aday var. Bir transfer bitti demeden söylemek doğru gelmiyor.

TRANSFERLER ZOR OLUYOR

Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz. Bütçemiz çok önemli. Önemli bir bütçe ayrıldı. Yönetimin en büyük fedakarlığı yapacaklarını biliyoruz. Piyasa çok yüksek. Genel olarak bu sene Arabistan daha başlamadı ama fiyatlar daha önceye göre iki katına ulaştı. Bu dönemde transferler daha zor oluyor. İnşallah iki oyuncu da biter.

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