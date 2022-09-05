Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

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Galatasaray'da Okan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı 2 golle geçtikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Hakem kararlarını eleştiren Okan Buruk, "Yaşar Kemal Uğurlu çok kötü bir maç yönetti. Bir kere bu kadar çok vakit geçirilmesi ve buna izin verilmesi... Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar izin verme. Burada Günay'ı suçlamıyorum. Burada maçın hakeminin bunu yönetmesi gerekiyor. Yönetemiyorsanız, bu tür maçlara çıkmayacaksınız ya da atanmayacak." şeklinde konuştu.

Takımın uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen kazanmasına vurgu yapan Buruk, "Maçın başında top bizdeydi, rakip sahada oynadık. Sürpriz bir gol yedik. Golü bulduk. Yine oyuna hükmettik. Beni asıl mutlu eden, 45. dakikada 10 kişi kalan takım; geride kalan dakikada oyuna hükmetti, rakip sahada oynadı, baskı yaptı, pozisyona girdi. 10 kişi bir maç kazanmak takımın özgüveninin yerine gelmesi, 10 kişi bile kazanabileceğini görmek bizim için iki katı sevindirici oldu. O yüzden Yaşar Hoca'ya teşekkür ederim." dedi.

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Transfere de değinen Okan Buruk, "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan için süreç devam ediyor." diye konuştu.