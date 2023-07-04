Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Mauro Icardi, Rashica, Sacha Boey, Nelsson...

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ”Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk” dedi.



“GEÇEN SEZONKİ BAŞARIMIZIN ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZ”

Yeni sezonun uzun ve zorlu olacağını kaydeden Okan Buruk, “Bu sezon 20 takımlı bir sezon yaşayacağız, Avrupa ile maç sayımız daha da artacak. Bunun için kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz Galatasaray'ı geçen sezonki başarısının üzerine koymak. Hem oyun hem skor hem de başarı olarak daha iyisini çıkartabilmek. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah önemli ve iyi bir kadro oluşturacağız. Bununla ilgili başkanımız ve Erden bey çalışmalara devam ediyor. İsteklerimiz doğrultusunda iyi bir kadro kuracağız. Ligde ve Avrupa'da zorlu rakiplerimiz olacak. Hedefimiz üç kulvarda da başarılı olabilmek” dedi.

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“GALATASARAY KADROSU GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Geçen seneki kadroyu büyük ölçüde koruduklarını dile getiren Okan Buruk, “Bu bizim için büyük bir avantaj. Kiralık oyuncularımız döndü. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrılan arkadaşlarımız ve kiralıktan bize dönen arkadaşlarımız oldu. Galatasaray kadrosu güçlü bir şekilde devam edecek. Kampın başına transferin yetişip yetişmeyeceğini veya ne zaman sonuçlanacağını söylemek zor. Takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Başkanımız ve Erden beyin yoğun bir çabası var. Düşündüğümüz, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyuncuları kadroya katmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu teknik direktör olarak bizi mutlu eden, geleceğe doğru ümitlendiren bir durum. Ancak biraz sabırlı olmak gerek. Sonucunda yine Galatasaray'ın iyi bir kadrosu olacak” şeklinde konuştu.

“BİRAZ DAHA SABIRLI OLMAMIZ GEREKECEK”

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu'ndaki ilk maça temmuz ayı sonunda çıkacaklarını ifade ederek, “O tarihe kadar en iyi şekilde hazırlanmak ve transferlerimizin takıma katılmasını istiyoruz ancak zor bir dönem. Henüz başında oyuncu getirmek, takımlarla anlaşabilmek zor. Suudi Arabistan takımlarının yaptıkları transferler birçok dengeyi bozuyor. Biraz daha sabırlı olmamız gerekecek” dedi.

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“RASHİCA İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”

Rashica ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Okan Buruk, “Onun da istediği bizimle birlikte olmak. O da bir süreç alabilir. İsteğimiz devam ediyor. Rakamlar, kulüplerin arasındaki anlaşma önemli. Hem biz çok istiyoruz hem de Rashica istiyor. Her türlü fedakarlığı iki taraf da doğru bir şekilde yapacaktır” diye konuştu.

“İLK DÜŞÜNCEMİZ TAKIMIMIZI DOĞRU OYUNCU SAYISIYLA BİRLİKTE BİRİNCİ RESMİ MAÇIMIZA HAZIRLAMAK”

Tecrübeli teknik adam bütün oyuncuların değerli olduğunu ve kadro içerisinde değerlendirmek istediklerini belirterek, “Bu süreçte de özelikle hazırlık maçlarında göreceğimiz oyuncular var. Bir yandan oyuncuları göreceğiz bir yandan da bu hazırlık maçlarının hepsi çok önemli. Yarın bir maçımız var. Onla beraber oynayacağımız çok maç yok. Bu maçlarda da en kısa zamanda form tutmamız da gerekiyor. Burada çok romantik düşünmeyeceğiz. Hedefe yönelik. Özellikle 1’inci Eleme Turu’na hazırlayacak şekilde bu maçları oynamaya çalışacağız. Bu süreçte diğer oyuncularla ilgili, ben için gelişmeler olabilir, hem oyuncularımız tarafından gelişmeler olabilir. Teklifler gelecek. Bu anlamda bütün oyuncularımıza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Şu andaki ilk düşüncemiz takımımızı doğru oyuncu sayısıyla birlikte birinci resmi maçımıza hazırlamak. Oynayacağımız yer çok önemli. Birincisi elimizdeki orta saha oyuncularıyla şu anda başladık. Onlarla devam ediyoruz. Gelecek profillere göre karar vereceğiz ama özellikle Avrupa için de düşüncemiz orada zengin orta saha oluşturmak, çok yönlü çok alternatifin olduğu. Bu sene maç sayısı çok fazla. Her bölgede ekstra oyunculara ihtiyacımız olacak. Burada orta sahada kaç oyuncu olacağına süreç devam ettiğinde net bir şekilde karar vereceğiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi’ne katılırsak oradaki oyun, güç ve tempo çok farklı oluyor. İlk hedefimiz önce Şampiyonlar Ligi’ne girebilmek. Luyindama’ya 1 hafta izin vermiştik. O da takımdan ayrı olarak antrenmanlarına devam edecek” ifadelerini kullandı.

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“NELSSON VE SACHA ELEME TURU’NDA DA BİZİMLE BİRLİKTE OLACAKLAR”

Milli takımdan oyuncuların döndüğünü belirten Okan Buruk, “Bugün Nelsson ve Sacha antrenmanına çıkıyor. Hedefimiz bütün oyuncularımızı elimizde tutabilmek, geçen seneki kadroyu elimizde tutabilmek. Oyuncularımızla ilgili de bir problem yok. Bizle birlikte başlayacak. Eleme Turu’nda da bizimle birlikte olacaklar. Devamında da bir süreç var. Buraya da kafalarında çok soru işaretleriyle gelmediler. İlerleyen günlerde teklif gelebilir. Kulübe yüksek şeyler gelebilir. Bunlara karşı her türlü hazırlığımız var. Benim isteğim özellikle savunma kurgumuzu çok fazla bozmadan bu oyuncu grubuyla devam etmek” diyerek sözlerini noktaladı.