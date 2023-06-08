Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklamaları! Icardi, Tielemans ve Uğurcan Çakır...

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Tivibu Spor'un canlı yayınında konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Oyuncu olarak yaşamak başka, teknik adam olarak yaşamak başka. Teknik adamlıkta biraz daha gurur duyuyorsunuz. Kendi eseriniz gibi. Kötü gittiğinde sizler biliyorlar ya, iyi gidince siz kendinizden biliyorsunuz. İyide çok fazla paylaşan olur, ama kötü gidişte hep teknik direktörler suçludur. İyi gittiğinde de daha gururlu oluyorsunuz. Tabii ki benim eserim değil, o takımı oluşturan, o takımın başında olan, yöneten en sorumlu benim. Aslında birçok kişi bunu yapıyoruz. Ali Yiğit de dahil

KAFAMDA DÜŞÜNDÜĞÜMÜ YAŞADIM

Ben hep ümitliydim. Antalya maçı başladık, son dakikada kazandık. Ondan sonra Giresunspor mağlubiyeti. Biz kadromuzu çok geç tamamladık. Icardi'nin ilk 11 oynadığı maç Kayserispor maçı, ikinci maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor maçını kırılma olarak gösterebilirim. Oyun olarak Alanya maçı, maça başlangıcımız oyunu domine etmemiz, 2 gol attık sonra yanlış bir kırmızı kart, 2-2 bitti. Üzüldük, kızdık, sinirlendik, hakeme tepki gösterdik. Ama oyun olarak benim içimi çok rahat ettirdi o maç. Tamam dedim. 10 kişiyken bile belli dakikalarda çok iyi oynadık. Bundan sonra biz bu oyunu oturttuk dedim. Biz o maçtan sonra 14 galibiyet aldık. Kafamda düşündüğümü yaşadım

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MAURO ICARDI'NİN DURUMU

Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Ülke futbolunda sevilen bir isim oldu. Oyunculuğu 10 numara, teknik adam olarak kalması çok isterim. Ülke futboluna da bir hava getirdi. Süper Lig'in marka değeri için de çok değerli oldu. Herkes istiyor. Herkes istiyor. 1 sene anlaşması var PSG' ile. Burada çok mutlu, arkadaş ortamları da var. İdare etmesi çok kolay. İyi bir karakter. Antrenmanını yapar. Ego yok. En önemli şey egonun olmaması. İyi de bir aile babası. Çocuklarına çok düşkün. Oyunculuğunun yanında iyi bir kişilik. İyi bir lider. Çok erken yaşta, Inter'in kaptanıydı. Kaptanlık da yapabilecek bir oyuncu

SACHA BOEY ÖZÜR DİLEDİ

Sacha Boey, bütün sezonu neredeyse aynı oynadı. Belki bir iki maç, diğerlerini yüzde 90 üzeri oynadı. Kadroda olan bir oyuncuydu. Bir sene önce sorunlara yaşamış. Oynamadığında sıkıntıları olmuş. Benden önce Torrent bir program yapmış, 4 Temmuz olarak. Ben 27 Haziran'a çektim onu. Eski programa göre, kendisine program yapmış. 4 Temmuz'da geleceğim dedi. Onun kampa gelmeme sebebi oydu. İlk kampa gelmedi, o ara menajerleri de arıyor, ayrılmayı düşünüyoruz gibi. Kampa gittik, geldik, sezon başlayacak. Rezerv takımla antrenmanlara çıktı. Kampta Dubois sakatlandı, Antalya maçına 3-4 gün var, Omar sakatlandı. İki sağ bekimiz sakatlandı. Rezerv takımdaki maçlarını da izledim Sacha Boey'un, hemen çağırdık. Özür diledi bizden. Bizle antrenmanla başladı. Fizik olarak iyi gördüm. Sacha'yı koyduk, orada formayı aldı, bir daha da bırakmadı

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TORREIRA'NIN TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Lucas Torreira çok kaliteli bir oyuncu. Topla da kaliteli bir oyuncu. Lucas iyi top kullanan bir oyuncu. Sergio ile genel olarak oynadığında, öne gitme isteği hep var. Biz geri kazanılan topları toplaması için onu tuttuk. Son Fenerbahçe maçında Berkan olduğu için 3-4 kere ceza sahasına girdi, golü aradı. Geçen sene 5 gol atmıştı. Daha çok gidebilse oralara, gol, asist sayısına ulaşabilecek bir oyuncu. Müthiş bir iş çıkardı. Çok sempatik, takım içerisinde sevilen bir oyuncu. Taraftarla da bağ kurdu. Yaşı da çok genç. Arsenal'in oyuncusu olduğu için çok zor olacağını düşünüyordum. Kendisi kabul etti, kulübüyle görüştük. Video call yaptık, takımdan ayrı çalışıyordu. Gel hemen sıkılma dedim. Sağ olsun Erden Bey gitti transfer işini çözdü. Psikolojik olarak takıma güç kattı. Icardi'nin en yakını oldu. İçerideki faydası da çok fazlaydı

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ZANIOLO'YU HEMEN GETİR DEDİM

Mertens listemizde olan bir oyuncuydu ama soru işaretlerimiz olan bir isimdi. Yaş, performans... Ali Yiğit, Mertens'le ilgili hep şeyi vardı. Zaniolo da vardı.Zaniolo, Erden Bey'in özel başarısı. Bana Zaniolo dediği anda, ben hemen al getir dedim. Biz Zaniolo'ya karşı da oynadık Başakşehir'de. İnanılmaz beğenmiştim. Çok kaliteli, genç. Bu tür oyunculara ilk başta inanamıyorsunuz, Türkiye'ye gelecek mi diyorsunuz. Hiç seyretmedim mesela Zaniolo'yu. Önce evet diyorsunuz, ondan sonra bakıyorsunuz

KAÇ transfer YAPILACAK?

Genel tabloya bakalım, şampiyon olan takımlar genelde kadrosunu korur. Belki 2-3 takviye yapar. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Bizim 2 tane kiralık oyuncumuz var; Icardi ve Rashica. Onlar ilk hedefimiz. Onları tekrar almak istiyoruz. Bunun yanında belirlediğimiz bazı mevkiler var. Şampiyonlar Ligi hedefinde direkt katkı sağlayacak oyuncular üzerinden gitmemiz gerekiyor. 3-4 haftadır çalışmamız var. Listemizi oluşturduk. Oyuncu getirmek kolay değil. Bazen fırsat oluyor ama o kadar bekleyecek değiliz. En azından 2-3 oyuncuyu kampa yetiştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışacağız. Bizim oyunculara ne teklif gelecek onu bilmiyoruz. Sol bekte de takviye düşünüyoruz. Kazımcan iyi bitirdi. Belki bir tane yabancı oyuncu düşünebiliriz oraya. Forvet bölgesi, oraya Icardi'yi istiyoruz. Bir oyuncu daha katmamız gerekiyor. Diğer mevkilerle ilgili de çalışıyoruz. Ayrılmak isteyenler de olaiblir. Gelecek teklifler çok önemli

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UĞURCAN ÇAKIR ZOR

Uğurcan A Milli Takım kalecisi, kim kadrosunda görmek istemez? Ama Muslera gibi Türkiye'nin en başarılı kalecisi bizde. 2 tane 1 numaranın burada olması çok zor. İki tane oynamaya alışkın kaleci, o çok zor bir şey.

TIELEMANS YANITI

Tielemans'a 'Come to Galatasaray' şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular. Tielemans gibi serbest kalmış bir oyuncunun ilk tercihi İngiltere'de kalmak oluyor ama bilemiyorsunuz bazen.