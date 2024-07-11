Galatasaray'da Okan Buruk'tan Süper Kupa için Olimpiyat Stadı tepkisi

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Sezon öncesi ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası konuştu.

Bugün 8. günümüz. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Bu sabah da zorlu bir antrenman yaptık. Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuzu gördük. İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. İki takım da futbola odaklandı. Bu tür maçlarla futbolcularımıza iyi antrenman vermeyi hedefliyoruz. Rakibimizin 4. hazırlık maçıydı. Bizden ilerideler. Oyuncularımızın tempolarını beğendik. Kiralıktan dönen ve akademimizden yetişen oyuncular aşans verdik. Her maçı kazanmak isteriz, bugün de kazanmak isterdik ama rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyoruz.

YUSUF DEMİR VE METEHAN BALTACI SÖZLERİ...

Yusuf Demir hazır olarak döndü. Tatili de iyi geçirdim mesajı veriyorlar. Önceki seneye göre mental olarak da daha iyi gözüktü. Bugün de çok iyiydi. Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Önceki kamplarda da oynatmaya çalıştık. Geçen sezon Eyüpspor'da iyiydi. İlk yarı yanında Berkan, ikinci yarı Kerem Demirbay vardı. Oyun olarak iyiydi, gol performansı da sevindirici.

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"ZAHA DAHA İYİ OLACAK"

Zaha tam hazır olmadığı halde istekli olduğunu gösterdi. Fizik olarak hazır olunca daha iyi olacaktır. Geçen sezon birçok maçta payı var. Sonlarda oynamadı belki ama sezonun bütününe bakınca önemli işler yaptı. Bugün de iyiydi. Daha iyisini yapacak. Hepsi bizim oyuncumuz, hepsi değerli. Lige başlarken kararlar vereceğiz. Yabancı sayısı 12. Geçen sene başlarken 14'e düşmüştü. Oyuncularla uzun süreli kontratlarımız var. Bu tür düşüşler takımları zorluyor. Planımızı, planlamamızı yapacağız.

Genç oyuncularımızı oynatarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Belki birçoğunu yine kiralık olarak vereceğiz. Kaleci dahil çok genç oyuncumuz var. Onlara da yatırım yapıyoruz. Bugünkü performanslarından memnunum.

"FİKSTÜRDE OYNAMADAN AVANTAJ OLMAZ"

Oynanmadan hiçbir fikstür avantaj değildir. Oynadıkça avantaja çevirirsiniz. İki senedir fikstürümüz zorluydu, çok deplasmanımız vardı. Bu sene ilk başlarda daha çok evimizde olacağız. Geçen sene önemli rekorlar kırdık, bunları devam ettirip 25. şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz.

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İkinci kamp bizim için çok önemli. Onuda tamamlayıp Süper Kupa'ya odaklanacağız.

SÜPER KUPA İÇİN OLLİMPİYAT STADI TEPKİSİ

Süper Kupa'nın belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat'ta mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün alıp gideceğiz artık. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun. Ben çok istemiyordum ama Beşiktaş'ın da isteği orasıymış. Hazırlanıp çıkacağız.