Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sivas'ta zorunlu rotasyon

Haberin Devamı

2020-21 sezonundan sonra ligde ilk kez üst üste 4 maç kazanan Galatasaray serisini Sivasspor deplasmanında da devam ettirmek isterken teknik direktör Okan Buruk yarınki maçta zorunlu olarak rotasyona gidecek. Kazımcan Karataş’ın yaşadığı sakatlığın ardından sezonun genelinde eleştirilse de kupadaki performansıyla beğenilen Patrick Van Aanholt sol bekteki yerine geri dönecek.

MiDTSJÖ YABANCI SINIRINA TAKILIYOR

Cezası biten Fernando Muslera da Sivas deplasmanında kalesini devralacak. Cezalı Lucas Torreira’nın yokluğunda ise sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen tecrübesi ve kreatif bir oyuncu olması nedeniyle Sergio Oliveira 8 numarada görev yapacak. Okan Buruk orta sahadaki diğer tercihini ise yerli rotasyonu nedeniyle Berkan’dan yana kullanacak. Son maçtaki performansıyla beğenilen Midtsjö ise yabancı sınırına takılacağı için kulübede olacak. 11’de yer alacak diğer yerli oyuncular ise Abdülkerim ile Kerem olacak.

Haberin Devamı

"36 SAAT GÖZÜMÜ KAPATMADIM"

G.Saraylı Mathias Ross, Danimarka basınına transferi anlatırken “Hiç gözümü kapatmadım” dedi. Ross sürecin çılgınca olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Menajerimden bir telefon aldım ve hemen ofise gelmemi söyledi. Sonra yöneticiler bana Galatasaray ile anlaştıklarını söylediler. Bana sadece havaalanına gitmem söylendi. İstanbul’a gidene kadar 36 saat geçti ve hiç gözümü kapatmadım. Bu gerçekten çılgıncaydı. Havaalanında basın mensupları ve taraftarlarca karşılandım. Kulübe olan ilgi ve tutkunun ne kadar büyük olduğunu o anda anladım.”