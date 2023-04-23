Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk yarışı yorumu! '7 puan öndeyiz'

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Maça üstün başladık, domine ettik. Maçı öyle de bitirdik. Rakibe üç kere şans verdik, üçü de gol oldu. Futbolda bunlar var, şanssızlık demeyeceğim. Rakibin herhangi bir organizasyonu olmadan 3 gol yedik. Buna üzülüyoruz.

MAÇI KAZANABİLİRDİK

Dördüncü golü bulabilirdik, buna üzülüyoruz. Son dakikalarda rakip ceza sahasına yerleşti ve içinden çıkmadı. Yan ortalarda etkili olamadık. Şutu düşünsek, maçı kazanabilirdik. Oyuncularımı tebrik ederim, çok iyi oynadılar.

7 PUAN ÖNDEYİZ

Fenerbahçe kazanırsa 4 puanlık fark olacak. Şu an 7 puan öndeyiz. Doğru oyunu ortaya koyarsak, şampiyon biz olacağız.

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DERBİ VE ICARDI AÇIKLAMASI

Beşiktaş yükselişti. Onların da hedefi var. İnşallah güzel bir maç olur. Derbilerin favorisi olmaz. Mauro Icardi'yi çok düşündük. Beşiktaş maçında daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır