Galatasaray'da Okan Buruk'tan Rizespor maçı sonrası transfer açıklaması!

#Galatasaray#Okan Buruk#Rizespor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 00:14

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum.

TOPLANTIYA KATILACAĞIM

Transferde en hareketli saatlere girdik. Kaleci anlamında bizim, Manchester United, Manchester City ve PSG'nin içerisinde olduğu, oyuncu giriş ve çıkışı bekleniyor. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleciyle ilgili ne durumdayız öğrendikten sonra haber vereceğim.

