Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı tepkisi! 'Benzerlerine de verilsin'

Haberin Devamı

Okan Buruk'un maç sonu sözleri şu şekilde:

Maça çok iyi başladık. Oyunu iyi yönettik. Adana Demirspor'a çok fazla pozisyon vermeden 2-0 yaptık.

"BUNA PENALTI VERİLİYORSA BENZERLERİNE DE VERİLSİN"

İlk yarının sonundaki penaltı golü... Kuralın ne olduğunu öğrenirsek, bu pozisyon penaltı mı daha iyi anlayacağız. Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor. Penaltı verilebilir, saygı duyuyorum. Buna penaltı veriliyorsa, bütün hakemler bu pozisyonların hepsine penaltı vermeli. Herkesin istediği standart olması.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Galibiyet önemliydi, liderlik koltuğuna oturduk. Kazanma serimizi 3 maça çıkardık. Kopenhag maçı öncesi moral oldu. Sakatlık olmadan burayı atlattık. Oyun olarak taraftarlarımıza zevk verdik. Adana Demirspor çok iyi bir takım. Burada kazandığımız için çok mutluyuz.

Haberin Devamı

"AVRUPA LİGİ ŞU ANDA AKLIMIZDA YOK"

Parken Stadı'nda önemli bir maça çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. İyi oyunculara sahibiz, gruplarda iyi maçlar oynadık. Son 16'da bu oyunları oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız futbol ileriye doğru bize ümit veriyor. İnşallah Türk futbolu için önemli bir gece olur. İkinci yol Avrupa Ligi ama bu aklımızda şu an yok.

DAVINSON SANCHEZ VE ZIYECH'TE SON DURUM

Davinson Sanchez koşulara başladı. Her şey yolunda giderse pazar günü bizimle antrenman yapmasını düşünüyoruz. Sonra karar vereceğiz. Hakim Ziyech'i de yavaş yavaş deneyeceğiz. Pazar günü net şekilde durumlarını göreceğiz ve karar vereceğiz. Oyuncularımız oynamak istiyor. Oynama yüzdeleri çok yüksek ancak önemli olan sağlıklı ve %100 şekilde oynamaları.

BARIŞ ALPER'İN SOL BEK OYNAMASI

Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz, sol bek çıkmıyor. Milli Takım'da da bek sorunu var. Ferdi Kadıoğlu sol bek oynuyor, 10 numaradan oraya evrildi. Barış Alper Yılmaz öne ve geriye koşularda etkili olabiliyor. Fiziksel olarak herkesle başa baş oynayabilir. Tabii tecrübe gerekiyor. Genel resimde iyi performans çıkardı. Sol bekte Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Barış da olumlu oynadı ve ihtiyacımızı karşıladı.

Haberin Devamı

Angelino ile durumu paylaşıyoruz. Türkiye'de yerli oyuncu ile oynamak istiyoruz, bunu biliyor. Olumlu reaksiyon veren birisi. Kazımcan Karataş genç oyuncu. Daha iyi olduğu sürece şans gelecek. İkisini de kullanacağız.

"RAKİPLER ICARDI'YE İKİ STOPER VERİYOR"

Mauro Icardi'nin oyunundan, performansından çok memnunum. Bütün takımlar artık Icardi'nin yanından iki stoperi ayırmıyor. Bu markaj, diğer oyuncuların alan bulmasını sağlıyor. Gol attı, asist yaptı. Hep iğne ile oynuyordu, antrenman yapamıyordu. Artık iğnesiz idman da yapıyor. Performansı her geçen gün artacak.

ZANIOLO DÖNECEK Mİ?

Basından ve sosyal medyadan okuduk. Bir önceki maç ilk 11'de başladı. Belli bir süre alıyor. Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, bilmiyorum. Bize gelen bir şey olmadı. Oyuncu, Premier Lig'e isteyerek gitti. Bize gelen bir duyum yok.