Galatasaray'da Okan Buruk'tan PAOK maçı öncesi rehavet uyarısı: 6'da 6 yaptık, derbiyi kazandık ama...

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında yarın evinde PAOK'u konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Yunus Akgün basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Okan Buruk şunları söyledi:

Avrupa Ligi bizim için bir hedef. Şampiyonlar Ligi’nde olmak bizim için çok önemliydi fakat olmadı. Ama şu an Avrupa Ligi’ndeyiz ve buna adapte olduk. Bu yeni formatta başarılı olmak yeni hedefimiz. Başarılı olacağımızı ve hayallerimize doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple ilk maç çok önemli.Son üç maçın performansı lehimize. Bu bize moral olarak dönüyor. Üst üste oynamamıza rağmen bu yorgunlukların üstesinden moralli bir şekilde geliyoruz. Bu maç üst üste dördüncü maçımız olacak. Hafta sonu da bir maçımız var. Bu üst üste oynanan maçlar fiziksel olarak takımımızı yorsa da mental olarak çok iyiyiz.

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"PAOK'U TANIYORUZ! GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Hedefimiz kazanmak. Hem Galatasaray için hem Türk futbolu için. Rakibimiz geçen senenin Yunanistan şampiyonu. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Geçen sene Yunan Ligi’ni çok yakından takip ettiğimiz için PAOK’u tanıyoruz. Değişiklikler olsa da benzer bir oyun oynuyorlar. İyi bir teknik direktörleri var. Taraftarımızın her zamanki gibi yanımızda olacağını biliyoruz. Onlarla birlikte daha güçlü olacağımızı biliyoruz. Güçlü ve istekli bir oyunla kazanmak istiyoruz.

"6'DA 6 YAPTIK, DERBİYİ KAZANDIK, HER ŞEY BİTTİ' DİYE BİR ŞEY YOK"

Soru: Bir haftada Galatasaray camiasının ruh hali 180 derece değişti. Bu bir haftalık süreçte neyi doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz?

Florya’da olan ortam dışarıda gözükenden çok farklı. İletişimimiz çok farklı ve özgüvenimiz çok yüksek. Takımımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Sezon başında hatalar yaptık fakat adı üstünde “sezon başı”. Oyunculara çok fazla maç oynatıyoruz. Mental olarak da onlara bir yorgunluk yüklüyoruz. Onları tekrar kulüp futboluna odaklamak bir süreç. Play – off maçlarında da tam olarak odaklanamamıştık. Ama şu an ben de takımım da tamamen maçlara odaklıyız. Sahaya odaklanmak galibiyetler ve başarılar getiriyor. Geçen iki sezonda da sezon başları bizim için sıkıntılıydı. Kaybettiğimiz maçlar da oluyor ve olacak. Tabii ki kaybetmek istemiyoruz fakat doğanın kanunu bu. Derbiyi kazandık, 6'da 6 yaptık ama kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kafamızda 'Hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik, daha yapacak bir şey yok' gibi bir düşünce olamaz. Biz aç bir takımız! Başarıya ve galibiyete açız. Bunu yarın sahada da göstereceğiz.

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"ICARDI VE OSIMHEN BİRLİKTE OYNAYACAK"

Soru: Icardi geri döndü. Çok güçlü bir forvet hattınız var. Osimhen ve Icardi’yi aynı anda sahada görebilecek miyiz?

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde takımın yanında olmak istedi. Arkadaşlarına desteğini, maçtan sonra sevincini hepimiz gördük. Mauro Icardi ile Victor Osimhen bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü bir arada oynar. Kimin oynayacağı bilinmez. Her oyuncu değerli, herkes oynayacak.

"BU KADRO UZUN VADEDE DEVAM EDEBİLİR"

Yunus Akgün'ün kalitesi var. Üst üste koyarak gidiyor. Sağ ve solda oynayabilir. Roland Sallai de oynayabilir. İyi kanat oyuncularımız, iyi oyuncularımız var. Böyle bir grupla çalıştığım için çok mutluyum. İyi karakterli oyuncular aldık. Oyuncu ve kişilik olarak yeni gelenler çok iyi uyum sağladı. İyi profesyoneller, antrenmanda her şeylerini veriyorlar. Bana göre yaş ortalaması olarak iyi bir yerdeyiz. Yaş ortalamamız 26. Bence büyük bir takım için çok iyi bir ortalama. Muslera ve Mertens’i çıkarttığımızda diğer oyuncularımız orta yaşlı veya genç. Bu Galatasaray’ın geleceği için de önemli. Takım oyuncularını kadroya kattık. Gelen oyuncular takıma çok çabuk uyum sağladılar. Galatasaray kadrosu uzun vadede de devam edebilecek bir kadro.

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"DERBİ İÇİN OYUNCULARA 'KAZANMALIYIZ' BASKISI YAPMADIK"

Derbiye futbol ve taktiksel olarak hazırlandık. Üzerimize ekstra baskı yüklemedik. 'İlla kazanmamız lazım, şöyle olması lazım' gibi baskı yüklemedik. Kalitemize ve oynayacağımız oyuna güvendik. Üzerimizde baskı yoktu ama iyi hazırlandık. En önemli rakiplerinizden biri... Camianın üzerine maç baskısı var. Başkan hiç buraya gelmedi, takımla konuşmadı. Son gün yöneticiler geldi. Çok baskı yüklemedik.

"BATSHUAYI DERBİDE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORDU! ONUNLA KONUŞTUM"

Batshuayi'nin Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum. Dün kendisiyle konuştum. 3-0'da yanlış bir penaltı, bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Hakemin maçı 3-1'e getirmesi birçok şeyi değiştirdi, skoru korumak üzerine hamleler yaptık. O yüzden oyuna alamadık, bunu kendisine de anlattım. Bundan önceki senelere göre oynama süresi daha yüksek.

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"İLK 8'DE OLMAK İÇİN ÇOK MAÇ KAZANMALIYIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlardan olmak önemli ve değerli. Öz güveni yükselten bir şey. Her takım birbirine sürpriz hazırlayacak. Kazanarak başlamanın önemini hatırlatmak istiyorum. 36 takımlık sıralamada yerimizi belirlemek için önemli. İlk 8 içinde olmak için çok maç kazanmalıyız. Kazanmaya yönelik oynayacağız ama maç içinde şans da yanımızda olmalı.

Avrupa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. Üç Türk takımı olarak birbirimizi geçmek için yarışacağız. Türk futbolu ve ülke puanı için bu çok önemli olacak.

"GÜNAY'A GÜVENİYORUZ"

Muslera çok değerli bir oyuncu. Günay Güvenç de oynadığı maçlarla ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Muslera'yı aratmadı. Ayaklarını iyi kullanan bir kaleci. Tecrübesi var ve bu maçlara alışık. Oynadığı maçlarda katkı verdi, ona da güveniyoruz.

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"DERBİDE PROVOKASYON HEP AYNI KİŞİDEN OLUYOR"

Derbi çok güzel geçti. Rakip tribünleri provoke etmenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Derbilerde ne kadar sakin kalabilirsek, ülke futbolu için önemli. Çok güzel geçti, maç sonu herkes tokalaştı. Bir iki provakasyon dışında bir şey olmadı. Zaten o provokasyon hep aynı kişi tarafından oluyor. Ben zaten hemen içeri gittim. Sevinmeyi uzatınca, rakip takım seyircisine de saygısızlık oluyor. Takım olarak kısa sevindik ve içeride sevincimize devam ettik.

YUNUS AKGÜN: OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIM

Derbiyi kazandık ve 6'da 6 yaptık. Bunun vermiş olduğu moral de var. PAOK maçını kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynadıkça daha iyi olacağım. Kendi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de inşallah aynı şekilde devam ederim.

"BENİM POZİSYONUM PENALTIYDI"

Derbide penaltı pozisyonuyla alakalı o anda anlamadım. Ayağım yerden kesilmişti anlamadım ama Fenerbahçe'ye verilen penaltıya bakılırsa, benim pozisyonum %100 penaltıydı.

Derbi öncesinde bizler için hazırlanan mektupları okuduk ve bizi motive etti. Bunlar çok değerli şeyler.

"OSIMHEN ÇOK MÜTEVAZI BİR OYUNCU"

Osimhen çok büyük ve çok kaliteli bir oyuncu. Çok mütevazı bir oyuncu. Napoli'den geldiği için ve en değerli oyuncular arasında yer aldığı için havalı gözüküyor olabilir ama asla öyle birisi değil. Aynı zamanda çok karakterli birisi. Gerçekten sohbet ettiğinde güzel bir karakter olduğunu görebiliyorsunuz. Çok büyük bir katkı veriyor bize. Oynadıkça çok daha iyi olacaktır.