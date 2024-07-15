Galatasaray'da Okan Buruk'tan Oğuz Aydın açıklaması: Mantıklı değildi

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Geinberg bölgesinde sürdüren Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fortuna Düsseldorf müsabakasının ardından hazırlık kampı ve Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'la ilgili açıklamalarda bulundu.

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"BÖYLE BİR SONUCA ALIŞIK DEĞİLİZ"

"Sezon başı kampı, her şeye adapte olmak lazım. Yeni sezon da bu sıcaklarda başlayacak. İstediğimiz bir sonuç olmadı. böyle bir sonuca alışık değiliz, bir yandan üzülüyoruz ama bir yandan da sakatlık vermeden maçı tamamladık. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Stoperlerin milli takımda olması bizi farklı alternatiflere itti. Rakibimiz bize göre daha diriydi. İkinci yarı bunu da net bir şekilde ortaya koydular. Hazır olmaya çalışıyoruz. Henüz çok erken, 12 gündür antrenman yapıyor."

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"TRANSFER İÇİN ÇOK EMEK VERİYORUZ"

"İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey. Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek. İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖRECEĞİZ"

"Henüz 10 gün oldu. Yüksek idmanlar yapıyoruz. Oyuncuların performansı şimdi değerlendirilmez. Bu tür maçlar bir yükleme oluyor. Oyuncularla ilgili karar vermek için Beşiktaş maçında göreceğiz."

"ZATEN YER VERME ŞANSIMIZ YOK"

"Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var. Zaten yer verme şansımız yok. Buna da açıklık getirmiş olalım"

"MAYISLARI FARKLI BİTİRİRİZ"

"Taraftar bana da takımımıza da güveniyorlar. Yazın farklı başlarız ama mayısları farklı bitiririz. Yine mayıslar bizim olacak."

MAURO ICARDI'NİN DURUMU HAKKINDA

"Icardi'yi fiziksel olarak hazırlıyoruz. Bir sonraki kampta ona süre vereceğiz. İyi çalışıyor. Kısa zamanda onun vereceği katkı çok önemli. Takımla birlikte olacak ve bize katkı verecek."