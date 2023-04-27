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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Nathan Redmond'a özel önlem

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#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi
Galatasarayda Okan Buruktan Nathan Redmonda özel önlem
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

G.Saray Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın formda yıldızını Dubois ile durdurmayı planlıyor. Buruk rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak gördüğü Redmond’ın üretkenliğini ve etkisini kırmak adına sol bekte değişime gidecek. Oyunun savunma kısmında yaşadığı sorunlar nedeniyle Adekugbe yerine Dubois tercih edilecek.

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Bu sezon derbilerde yaptığı hamlelerle Galatasaray’ın elde ettiği başarıda pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk, yine bir sürpriz hazırlığında. Beşiktaş’ı ekibiyle detaylı analiz eden Buruk, rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak Redmond’u görüyor. Bu nedenle deneyimli teknik adamın İngiliz futbolcunun üretkenliğini ve etkisini kırmak adına sol bekte değişime gitmeyi düşündüğü öğrenildi. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Adekugbe’nin sol bekte özellikle defansif aksiyonlarda ve oyunun savunma kısmında yaşadığı sorunlar...

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Tecrübeli teknik adamın Redmond’ın karşısında savunmada daha güvenilir bir bek olan Dubois’yı oynatmaya hazırlandığı ifade edildi. Yerli statüsünde görev yapan Adekugbe’nin kenara alınması sonrasında 8+3 kuralına uymak için bir yabancının kenara alınması gerekiyor. Okan Buruk bu nedenle derbide Milot Rashica yerine Barış Alper Yılmaz’a ilk 11’de yer vermeyi düşünüyor.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi

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