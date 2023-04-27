Galatasaray'da Okan Buruk'tan Nathan Redmond'a özel önlem

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Bu sezon derbilerde yaptığı hamlelerle Galatasaray’ın elde ettiği başarıda pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk, yine bir sürpriz hazırlığında. Beşiktaş’ı ekibiyle detaylı analiz eden Buruk, rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak Redmond’u görüyor. Bu nedenle deneyimli teknik adamın İngiliz futbolcunun üretkenliğini ve etkisini kırmak adına sol bekte değişime gitmeyi düşündüğü öğrenildi. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Adekugbe’nin sol bekte özellikle defansif aksiyonlarda ve oyunun savunma kısmında yaşadığı sorunlar...

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MiLOT RASHiCA YERiNE BARIŞ ALPER OYNAYACAK

Tecrübeli teknik adamın Redmond’ın karşısında savunmada daha güvenilir bir bek olan Dubois’yı oynatmaya hazırlandığı ifade edildi. Yerli statüsünde görev yapan Adekugbe’nin kenara alınması sonrasında 8+3 kuralına uymak için bir yabancının kenara alınması gerekiyor. Okan Buruk bu nedenle derbide Milot Rashica yerine Barış Alper Yılmaz’a ilk 11’de yer vermeyi düşünüyor.

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