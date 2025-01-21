Galatasaray'da Okan Buruk'tan Muslera'ya destek: 'Hiçbir şey söyleyemeyiz!'

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine Bolu'da yaşanan yangında vefat vatandaşlar için taziyede bulunarak başladı.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Maça golle başladıklarını söyleyen Buruk, "İlk yarıda yediğimiz gole kadar pozisyon vermeden, topa sahip olarak, oyunu domine ettik. İkinci yarı 3-1 sonrası da pozisyonlarımız vardı. Farkı yukarıya getirebilirdik. Rakibimizin hamleleri oldu. Maç 3-1'e gelince rakip daha çok oyuna girmek istedi. 4. golü aradık. Gollerde savunmada rakipten fazlaydık. Hatalarımız oldu. Genel performans olarak bugün çok ürettik, çok gol attık, çok pozisyona girdik. Yemememiz gereken golleri yedik. Bu yüzden berabere bittiği için üzgünüz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok koştular, çok mücadele ettiler. 4 günde 1 maç oynuyoruz. Hepsi iyi niyetli, en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Maç için üzüldük, bir sonraki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 8 içerisinde yer almak için, Ajax maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 3-3 sonrası taraftarlarda ufak tefek şeyler oldu. Bunları abartmamak gerekiyor. Duygusal reaksiyon herkesten çıkabiliyor. Maçın sonunda takım kaptanımızı tribüne çağırmaları, Galatasaray taraftarının nasıl destek olduğunu gösteriyor. Bu birliktelikle hem şampiyonluğa ulaşacağız hem de Avrupa'da devam edeceğiz. Özellikle cumartesi oynayacağımız Konyaspor maçında onların istedikleri, onlara yakışır şekilde sahada olacağız. Toparlanıp, kazanmak için elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Şampiyonluk yolunda önemli bir maç. 6 puanlık fark var. Bunu daha yukarıya çekmek önemli bir hafta. Moral bozmadan, doğrularımızı arttırarak hafta sonuna hazırlanacağız. Genel olarak oyuncuların performansından memnunum. 4. golü atma şansı da geldi, atamadık. Oyuncularıma güveniyorum. Maçtan önce nasıl güveniyorsam, maçtan sonra da güveniyorum" şeklinde konuştu.

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"MUSLERA'NIN ÇOK HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

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Taraftarların, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya tepki göstermesinin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Geriye doğru pastan sonra ıslık oldu. Orada Muslera'ya olan bir ıslık değildi. Geriye oynandığı için ıslık çıktı. Muslera'ya yapılan tepki olarak görmemek lazım. Hem maç içerisinde önce hem de maçtan sonra taraftarımızın kaptanımıza ne kadar sahip çıktığını gördük. Biz de sahip çıkacağız. O bizim çok önemli ive değerli. Kulüp için önemli hizmet etti. Bugünkü maçta Muslera ile ilgili çok net bir şey söyleyemezsiniz. Çok net hata yaptığını düşünmüyorum. Birçok oyuncu için birçok şeyi sayabiliriz. 3-2'de geriye dönüşte eksiklerimizi sayabiliriz. Kalecimizle ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz" diye cevap verdi.

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"SAVUNMAYI DÜZELTECEĞİZ"

Çok pozisyon vermeden çok gol yediklerini vurgulayan Okan Buruk, "Bugün de rakip 6 şut attı, 3'ü kaleyi buldu. Gollerde bizim de daha yakın oynamamız gerekiyor. Son golde rakibimize yakın oynasak gol olmayacaktı. Çok net pozisyonlar vermeden 3 gol yedik. Galatasaray savunma yapması diye söyleniyor. İlk yarıda çok iyi savunma yaptık belli bölümlerde. Top taca çıkmış gözüküyor. Taca mı çıktı derken duraksamada kötü gol yedik. Rakibimizin net pozisyonu hatırlamadan maçı bitirdik. Gol yediğiniz anda savunma ön plana çıkıyor. Galatasaray savunma oynasın diye bekleniyor. Bunu hiç oynadık, bundan sonra da oynamayacağız. Daha iyi savunma yapacağız. Dominant oyunu devam ettireceğiz. Bu sezon bu kadar gol yemek, burada eksiklerimiz var. Düzelteceğiz, daha çok çalışacağız, Transfer dönemi geldi. Savunmaya takviye yapacağız. Burada savunmayı düzelteceğiz. Kendi ceza sahamızda daha konsantre olacağız" açıklamasında bulundu.

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"TRANSFERDE DEFANSA BAKTIĞIMIZ OYUNCU SAYISI DİĞERLERİNE GÖRE DAHA FAZLA"

Transferde savunma bölgesine de takviye düşündüklerini ifade eden Buruk, "Savunma için de görüştüğümüz oyuncular var. Savunmamızı daha güçlü ve opsiyonlu hale getirmek istiyoruz. Dizilişe göre de bunu düşünmemiz gerekiyor. Hem savunmaya hem de hücuma oyuncu alacağız. Transferde savunmaya baktığımız oyuncu sayısı hücumdan daha fazla" dedi.



"HEDEFİMİZ HALEN FİNAL"

İlk günden itibaren hedeflerinin Avrupa Ligi'nde final oynamak olduğunu hatırlatan 51 yaşındaki teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk günden itibaren hedefimizi belirttim. Başka biri olsa, 'Bizim orada şansımız yok deyip' bu şekilde kaçabilir, üzerinden yükü atabilir. Hedefimiz, 'Avrupa Ligi'nde final oynamak' dedim. Bunu hala söylüyorum, bunu istiyoruz. Maç maç değerlendirmek lazım. İlk 8'e girmek, devamında turları geçmek önemli. Bu hedefle yaşamamız gerekiyor. Her turda bunu ortaya oyacağız. Olur, olamaz hiçbir takımın garantisi yok ama bu hedefi ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için kadromuzu da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bir sonraki tur için eksiklerimizi tamamlayarak, bu hedefe odaklanmamız gerekiyor. Ben elimdeki kadrodan memnunum. Tabii ki takviyeler yapıp, daha güçlü hale geleceğiz. Hedefimiz hala aynı, Avrupa Ligi'nde finale gitmek."