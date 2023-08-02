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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Morutan açıklaması!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayda Okan Buruktan Morutan açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 23:59

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları ve tur atladıkları Zalgiris maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

Bol pozisyona girdik ama 2. golü bir türlü atamadık. Rakibin bekleyeceğini düşünüyorduk ama bugün 10 kişi beklediler. Fiziksel olarak bize göre daha hazır bir takım. 24 hafta oynamışlar. İyi kapattılar. İlk yarıda çok az ürettik. İkinci yarı daha çok ürettik. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekiyordu. Rakibimize de 2 tane önemli pozisyon verdik. Kayıpsız geçmek önemli. Bizden kendi becerilerimizden daha az iş yapınca zor oldu. Kenardan toplar getirdik. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz lazım. Rakibimize 2 tehlikeli pozisyon verdik, korkuttu.

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"HENÜZ TAM TAKIM DEĞİLİZ"

Henüz tam takım değiliz. Bu süreçte turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur. Daha hazır olacağız. Torreira yarın antrenmanlara başlayacak. Icardi döndü, Zaha bizimle beraber olacak. Zaniolo bugün yoktu, o bizimle olacak. Kerem Demirbay bir sonraki turda bizle olacak. Daha güçlü bir kadro olacak. Bu da oyuna yansıyacak diye düşünüyorum.

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MORUTAN İÇİN KARAR VERECEĞİZ

Morutan, iyi işler yaptığı için forma şansı vermeye çalışıyoruz. Onunla ilgili hem bizim isteğimiz hem de onun isteği doğrultusunda bir karar vereceğiz.

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MERTENS HARİKA GOL ATTI

Muhteşem gol attı Mertens. Havadan gitti ve direkt havadan ağlarla buluştu. Dün antrenmanda çalıştık. Mertens, Sergio'ya atmıştı. Ödül alabilir bu gol.

NELSSON VE ABDÜLKERİM GEÇ FORM TUTUYOR

Savunma merkezimiz, hem Abdülkerim hem Nelsson fiziksel olarak biraz daha geç forma giren oyuncular. Zorluklar yaşadık. Zaman içinde daha iyi olacaklar.

OKAN BURUK BİR İLKİ YAŞADI

Zalgiris Vilnius’u 1-0’lık skorla mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk bir ilki yaşadı. Galatasaray’ın başında teknik direktör olarak Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez mücadele eden Buruk, Zalgiris maçıyla birlikte ilk kez Avrupa'da galibiyet elde etti.

Okan Buruk'un öğrencileri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kalmıştı.

 

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#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyonlar Ligi

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