Galatasaray'da Okan Buruk’tan mecburi rotasyon

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Alanya maçından ağır yaralı ayrılan, hem iki puan hem de üç futbolcu kaybeden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk Karagümrük karşısında kadroda zorunluluk gereği üç değişikliliğe imza atacak. Hakem Ali Palabıyık’ın, Sacha Boey’e gösterdiği tartışmalı kırmızı kart öncesinde takımın oynadığı futbola tam not veren Buruk, mecburi hamleleri dışında değişime gitmeyecek.

SOL BEKE BERKAN

Kazımcan’ın sakatlığı, Abdülkerim ve Boey’in cezalı olması nedeniyle bu üç oyuncusundan yararlanamayacak olan sarı kırmızılıların teknik direktörü sol bekte ilk kez Berkan’ı oynatacak. Stoperde ise Abdülkerim yerine Emin Bayram forma giyecek. Kanatlarda Rashica’ya şans verecek.