Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Oliveira açıklaması!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Perşembe oynuyoruz ve pazar oynayacağız. Diğer takımlar salı oynadı. Bu yüzden biz bazı oyuncuları görmek istedik. Milot Rashica'yı da alacaktık ama oyun sahada kalmasını gerektirdi. Planlama dışında hastalıklar vardı. Maç öncesi Yusuf Demir hastalandı. Ben de dahil olmak üzere birçok hastalık oldu. Maçı sakatlık olmadan kazanmak önemliydi.

NET OFSAYTTI AMA HAKEM...

Yine çok pozisyona girdik. 25 tane şut var, penaltı kaçırdık. Erken bir gol bulabilirdik. Son dakikada pozisyon net ofsayttı ama hakem yakalayamadı. VAR olmadığı için girse, 1-1 olabilirdi.

OLIVEIRA VE ICARDI'NİN DURUMU...

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Sergio Oliveira antrenmana başladı. İstanbulspor maçında o da kadroda olacaktır. Sadece Mauro Icardi, bizimle olmayacak. Yusuf Demir hasta ama iyileşecektir. Genel olarak toparlandık. Bir tek Mauro'yu bekliyoruz. İyileşme süreci iyi gidiyor, morali de yerinde. Onu da takıma katarsak, daha iyi olacak. Bir haftada üç maçımız var.

DEVAM ETMEYİ PLANLIYORUZ

Genel olarak istek ve arzumuz iyi. Pazar günü dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Bıraktığımız yerden devam etmeyi planlıyoruz.