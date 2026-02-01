Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu transfer ve Mauro Icardi açıklaması!

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi.

KADRO DERİNLİĞİNİ OLUŞTURUYORUZ

Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Çok önemli oyuncularımız yoktu, Barış ve Sane gibi ama onlar hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek.

Haberin Devamı

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz.

TRANSFER YANITI

Hangi oyuncuya elimizi atsak 15-20 milyon euro diyorlar. Bunu tek biz söylemiyoruz. Beşiktaş da Trabzonspor da aynı şekilde konuşuyor. Paranın inanılmaz yükseldiği bu dönemde bazen de bu finansal zorluklardan dolayı kadronuzu geniş tutamıyorsunuz. İki tane iyi oyuncu aldık inşallah bir oyuncu daha alırsak transferi kapatacağız.