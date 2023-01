Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Süper Lig'de Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün için herkesin düşüncesi tabi ki Galatasaray’ın maça nasıl başlayacağıydı. Derbi zaferi sonrası aynı oyunun sahaya yansıtacak mı sorusu vardı. Oyuncularımızdan maç öncesi bunu yansıtabileceği işaretler aldık. Bugün ilk yarıda bunu net şekilde sahaya koyduk. Ligi, oyunu, rakibi ne kadar önemsediğimizi ortaya koyduk ve net skorla bitirdik. Rakibimize 2 pozisyon verdik. Geçişleri çok iyi yapan bir takım. İkinci yarıda biraz daha rölantide geçti. Defansif olarak hatalarımız oldu. Hücumdaki tercihler istediğimiz gibi olmadı. Bugün önemli bir gün. Maçı ne kadar istediğimizi, şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğumuzu ortaya koyduk. Oyuncularımızı değiştirdik, süre verdik. Kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularımıza güveniyorum. Bugünkü galibiyet için teşekkür ediyorum oyuncularıma. 8 maçlık bir seri yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.



"YÜKSELEN FORMUMUZU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"



Taraftarların takıma geldiğinden beri kendisine inanılmaz destek verdiğini belirten Buruk, "Kaybettiğimizde de bana destek verdiler. Benim için en değerli olanı; iyi başlamadığımız 2’nci haftadan sonraki maçta tribünlere çağırmalarıydı. Bu çok önemli, çok değerli. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Laf olsun diye söylemiyorum bunu, gerçekten çok büyük bir sorumluluk taşıyorum üzerimde. Bunu sokakta da dışarda da nereye gidersem gideyim hissediyorum. Geçen hafta onlar için hepimiz için değerli olan bir galibiyete imza attık. Yolumuz daha çok uzun, ilk yarıyı bitirdik, ikinci yarı başlıyor. Daha stresli maçlar başlayacak. Bu yükselen formumuzu devam ettirmek amacımız. Bu çizgiyi daha yukarılara doğru taşıyacağız. Galatasaray taraftarını mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMIZ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYORLAR"



Fizik olarak daha da gelişeceklerine vurgu yapan Buruk, "Fiziksel olarak o noktayı bulma aralığındayız. Çok fazla maç oynadık. Milli takım arasından sonra sakatlıklar, hastalıklar, bütün oyuncuları çok az kullanabildik. Yeni yeni toparlıyorlar. Rashica’yı baştan başlatmadık mesela, dinlenmeye ihtiyacı vardı. Sarı kartlar bir yandan da fırsat oluyor aslında. Sergio, Mertens, Boey... Bir yanda da cezalı olduklarında onlara yüklenme şansımız oluyor. Antalya maçı sonrası 1 hafta aramız var ve sonra maç trafiğine gireceğiz. İyi bir antrenman temposuyla her geçen gün gelişiyorlar" şeklinde konuştu.



"NE KADAR ÖNDE OYNARSAK BU BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ"



Takıma rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyleyen Okan Buruk, "Hafta içi ciddi hazırlanıyoruz. Hepsinde de bu ciddiyeti görüyorum. Hiçbir rakibi ciddiye almama lüksümüz yok. Bunun sonuçları görüyoruz. Durduğunuz anda kaybedebilirsiniz. Ligde herkes herkesi yenebilir. Ankaragücü, İstanbulspor maçında kendi sahamızda durduğumuz anda rakiplerin pozisyon bulabildiği gördük. İkinci yarıda geçişlerden pozisyon verdik. Bazen de çok fazla oyuncuyla öne gittik. Net pozisyonlar verdik. Ne kadar önde oynarsak bu bizim için bir avantaj" dedi.



"BARIŞ KÜSECEK BİR FUTBOLCU DEĞİL"



Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Barış Alper’in küsmeyen bir futbolcu olduğunu belirterek, "Küsecek bir çocuk değil. Hep çalışan, isteyen, hedefleri olan bir futbolcu. Kerem’i de Yunus’u da aynı şeye katacağım. Başarılı olmak, Galatasaray’a katkı sağlamak istiyorlar. Hedefleri olmaları, gelişime açık olmaları, önemli oyuncularla oynamaları çok önemli. Biz 8-10 arası genç oyuncumuzu A Takımla antrenmana çıkarıyoruz. Onların kazanacakları şeyler onlar için çok önemli, çok değerli oluyor. Bu maçta elinden gelenin en iyisini yaptı. Onlara en iyisini yaptırabilmek bizim görevimiz. Barış da buna çok açık gerçekten. Ekstra çalışma yapan oyuncularımızdan biri" şeklinde konuştu.



"BUGÜN LİDERSEK GOMIS’İN PAYI ÇOK BÜYÜK"



Genel olarak rakibe göre oynayan bir takım olmadıklarını belirten Buruk, "Kendi oyunumuzu ortaya koyuyoruz. Elimizdeki oyuncuların durumu da önemli. Bu takım başarılı olacaksa bütün oyuncularımızın oynamaya hazır olduğu taktirde başarılı olacaktır. Oyuncularımızı hazır halde tutabilmek önemli. Bunun da en net örneği Gomis. Bugün de girdi ve golünü attı. Bugün burada birinci sıradaysak payı çok büyük. Oynadı oynamadı hiç sorun yapmıyor. Bütün oyuncularımdan da bunu bekliyorum. Bütün oyuncularıma şans vereceğim. Hepsini oynatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"KAZANMA SERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"



Çok zorlu bir ilk yarı fikstürü geçirdiklerine değinen Buruk, "Fikstüre baktığımızda herkesin ortak düşündüğü şey çok zorlu bir fikstür, çok zorlu deplasmanlar olduğuydu. Bu fikstürü görünce ilk düşüncemiz kafa kafaya girebilmekti bugüne. İlk 2’nin içerisinde olmak bizim için hedefti. Şu an 4 puan, bu akşama göre de 7 puan öndeyiz. İkinci yarıda daha çok kendi sahamızda oynayacağız. Maç oynanmadan kazanılmıyor. İlk yarı fikstürümüz daha zordu. Şu an 4 puan. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Maç maç aynı ciddiyetle bakmak istiyoruz. Kazanma serimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.



"MATA’NIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"



Mata hakkında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk şunları söyledi:



"Rakibin kendi sahasında bekleyeceğini düşündük. Burada da Mata’nın anahtar pasları atabilmesi, şutları çekmesi... Bunları düşündük. Icardi ile paylaşımı da önemli. Alışveriş anlamında da iyi anlaşan oyuncular. Zaman zaman maçın başında istediği yere gelemedi ama çok değerli iki gol attı. İkinci yarı daha iyi yöneten oyuncuydu. Onun performansında da memnunum. Mata’nın oyun karakterinde önde baskı yok aslında ama bugün iyi niyetli şekilde önde baskılara da katıldı."



"ICARDİ GOL ATMASA DA ARKADAŞLARINA NET POZİSYONA SOKUYOR"



Icardi’nin sevince katılmadan direkt olarak soyunma odasına gitmesi hakkında ise Okan Buruk, "Tam anlamıyla görmedim. Ben de kendi odama gittim, sahada da durmadım. Bugünün en önemli karakterlerinden biri Icardi’ydi. Gol atmasa da arkadaşlarına net pozisyona sokuyor" dedi.



"UĞUR ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"



Uğur çiftçi transferi hakkında gelen soruya ise Okan Buruk, "Transfer dönemi başladı. Düşündüğümüz özellikle sol bek yerli oyunculara bakıyoruz. Elimizde 2 tane sol bekimiz var. 1 yerli katmak istiyoruz. Uğur da onlardan biriydi. Tam bitmedi, görüşmeler sürüyor. Transfer yapmak istiyoruz ama daha önemli olan elimizde oynatamadığımız oyuncular var. Bunları kazanmak daha önemli. İlk düşüncem transfer değil. Elimdeki oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Uygun oyuncular bulabilirsek, güçlendirmek anlamında takıma katabiliriz ama acelemiz yok. Bazen kendi içinizden transfer çıkarıyorsunuz, bunlar da önemli oluyor. Bize uygun, katkı sağlayacak oyuncular olursa da düşüneceğiz" diye konuştu.

Haberin Devamı