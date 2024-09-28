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Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu penaltı ve hakem tepkisi!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan maç sonu penaltı ve hakem tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 21:53

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık.

HAKEM TEPKİSİ

Bu senenin ayrı dosyalarından biri Galatasaray aleyhine verilen penaltılar. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bundan sonra da verilecek. Oyuncu burada ne yapacak? Havaya zıplayınca hazır ol durumuna mı geçecek? Ben buna penaltı vermem. Kendi lehime de, başkasının lehine de vermem. Birçok ülkede bu penaltı verilmiyor. Maçtan sonra orta hakeme sordum. Tam olarak penaltı diyemedi bana. Açık bir penaltı diyemedi. Anlamak zor.

DERS ÇIKARDIM

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Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım. Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu. 3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik. Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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