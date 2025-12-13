Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu Mauro Icardi açıklaması!

Haberin Devamı

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Daha sonra kaçırdığımız ve son pasları veremediğimiz pozisyonlar oldu. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman çok acele ettik. Devre arasında bununla ilgili konuştuk. Ürettik, goller attık ve güzel bir galibiyet oldu.

OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Yunus Akgün, uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini arttırdı düşündüğümüz gibi. Icardi, girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım iyi performans gösterdi. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bize her zaman destek olan taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Başkanımz da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yılllardaki performansı... Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı, önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu.

FİKSTÜR ELEŞTİRİSİ

Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe - pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz.