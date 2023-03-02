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Galatasaray'da Okan Buruk’tan kritik karar! Mauro Icardi’nin alternatifi Gomis değil, Barış Alper Yılmaz

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#Galatasaray#Okan Buruk#Bafetimbi Gomis
Galatasarayda Okan Buruk’tan kritik karar Mauro Icardi’nin alternatifi Gomis değil, Barış Alper Yılmaz
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

Galatasaray’ın yedek golcüsü konumundaki Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in istenen düzeyde olmadığı ortaya çıktı.

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Deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’in fizik olarak istenilen düzeyde olmadığı öne çıktı. 38 yaşına giren Fransız futbolcunun ön alanda baskı ve fiziksel güç olarak eski performansının uzağında olduğu gözlendi. Bu sezon sergilediği futbol ve attığı klas gollerle Avrupa’nın da dikkatini çeken Mauro İcardi’nin yedeği bu nedenle Gomis olmayacak.

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‘SAHTE 9’ OLARAK DA KULLLANILACAK

Teknik heyetin, bitiricilik ve ekstra şut çalışmaları ile uzun süredir üzerine titrediği Barış Alper Yılmaz’ın performansından son derece memnun olduğu ifade edildi. Fizik güç ve bitiricilik anlamında kendini geliştiren genç futbolcu, Galatasaray’ın ikinci golcüsü olacak. Yeni transfer Nicolo Zaniolo’nun da takıma katılması ile kanatlarda, hücum bölgesinde alternatif sayısı artan teknik direktör Okan Buruk’un zaman zaman Barış Alper’i ‘sahte 9’ olarak da kullanacağı belirtildi.

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ARA TRANSFERDE GOLCÜ ALINMAYACAK

Sarı kırmızılı teknik heyet gerekli gördüğü takdirde Zaniolo’yu da Mauro İcardi’nin olmadığı maçlarda ileri uçta sahaya sürecek. Ara transfer döneminde Haris Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi büyük bir sürpriz olmazsa forvet hattına takviye yapmayacak. Sarı kırmızılılar ara transfer dönemini kapatıp Mauro İcardi’nin durumu, geleceğine göre santrfor bölgesine bütçe, kalite konusunda planlarını netleştirecek.

 

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#Galatasaray#Okan Buruk#Bafetimbi Gomis

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