Galatasaray'da Okan Buruk'tan kontrat, Ziyech, Ndombele, Zaha ve Şampiyonlar Ligi açıklaması

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyot başlıyor. Ligin yeni takımı Samsunspor ile karşılaşacağız. Gelişen, yeni, önemli transferler yapan bir takım.

"ZIYECH VE NDOMBELE KADRODA OLACAK"

7 maçlık bir periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim Ziyech 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum.

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Hakim Ziyech iki gün önce antrenmanlara başladı. Kadroda olacak bu hafta. Ndombele de tam hazır olmasa da kadroda olacak. Süre verebiliriz. Zaha'nın durumuna bugün, yarın karar vereceğiz; bu maç mı, bir sonraki maç mı diye. Diğer oyuncularım da oynamaya hazır durumda bekliyor.

Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek.

TRANSFER CEVABI

Transferle ilgili yarın akşama kadar bir süre var. Bu süre içerisinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Olabilir. Olmazsa bu şekilde kapatacağız gibi düşündük.

"GALATASARAY'I KARIŞTIRMAK İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA VAR"

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Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız.

Oyuncularım ve benimle ilgili bir sürü haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak birincildir, her şeyin üstünde gelir. Diğer konularda yönetimin kararına saygı duyacak ve kabul edecek bir insanım. En büyük hayalim Galatasaray teknik direktörlüğüydü, bunu da devam ettirmek istiyorum. Güçlü ve dik durmamız önemli. Ondan sonra maddiyat ikinci sırada gelir. Bizim için, hepimiz için Galatasaray'ın başarısı birinci sırada...

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KONTRAT VE ZAM AÇIKLAMASI

Kontratla ilgili bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Sonra oturup konuşacağız. Kontrat ikinci sırada. Önemli olan güçlü olması, başarılı olması Galatasaray'ın. Geçen sene Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması çok önemliydi. Çok kötü bir seneden sonra yönetim, teknik heyet, takım yenilendi ve çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz.

"OYUNUMUZDA BİRÇOK ŞEY DENEYECEĞİZ"

Oyun olarak farklı değişkenlikler olabilir, orta sahada, defansta, forvette. Birçok şey deneyeceğiz. Haftalar geçtikçe, maç içerisinde karar vereceğiz. 4 tane orta sahamız var, Kaan Ayhan'ı da orada destek olarak kullanıyoruz. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz.

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"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKMAK"

Hedefimiz 24. şampiyonluk. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın genlerindeki başarıyı tekrar ortaya çıkarmak istiyoruz. Kimseye Galatasaray'ı karıştıracak gücü vermemeliyiz. İçeriden dışarıdan bir şekilde Galatasaray'ı karıştırmaya çalışacaklar. Geçen sene bunu yaşadık, birebir aynısını yaşadık. Galatasaray takımının şampiyon olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını, başarılı güçlü bir takım olduğunu hatırlatırım. Galatasaray, bulunduğu arenada en iyisi olmaya çalışacak. Şu an puan hedefim yok, kazanarak başlamamız önemli."

FUTBOLCULARDAN 'SULU' ŞAKA

Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un açıklamalarının sonunda teknik direktörlerine su attı. Buruk, şakanın ardından gülerek 'Bitirmemiz gerekiyormuş, teşekkür ederim' dedi ve açıklamalarını sonlandırdı.