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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Karabağ maçı yorumu: 'Rakip bizden daha konsantreydi'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Karabağ
Galatasarayda Okan Buruktan Karabağ maçı yorumu: Rakip bizden daha konsantreydi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 21:21

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karabağ'ı hazırlık maçında 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Herkese teşekkür ederim. Mükemmel ağırlandık. Çok güzel bir futbol gecesi yaşadık. Maçın başından sonuna kadar Karabağ takımını maça daha konsantre ve daha hazır gördüğümü söylemek istiyorum.

AVRUPA KUPASI MAÇI OYNAR GİBİYDİ

Genel olarak Karabağ çok iyi bir takım. Bugün ön plana çıkaran birçok oyuncu oldu. Karabağ'ı takım olarak beğeniyorum. İyi bir hocaya da sahipler. Bu maçta da çok iyi oynadılar, çok konsantreydiler. Bir Avrupa kupası maçı oynuyor gibiydiler. Biz aynı konsantrasyonda değildik.

Gözden KaçmasınKarabağ 1-2 Galatasaray (Hazırlık maçı)Karabağ 1-2 Galatasaray (Hazırlık maçı)Haberi görüntüle

DAHA KONSANTREYDİ

Uzun zamandır oynamayan oyuncularımız vardı. Faydalı oldu. Ross ve Yusuf'un ufak sakatlıkları oldu. Rakip bizden daha konsantreydi. Kalitesi yüksek bir maç oldu. Burada sonuç çok önemli değil. Biz de o yuncularımızın performansına bakacağız.

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BUNA İHTİYACI VARDI

Kaan Ayhan maçta ayakta kalan oyuncularımızdan biriydi. Genel olarak baktığımızda iyi bir antrenman oldu. Maç kondisyonu anlamında önemliydi. Zaniolo'nun buna ihtiyacı vardı. Biraz yorgunluk oldu ama buna değdi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Karabağ

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