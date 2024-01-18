Galatasaray'da Okan Buruk'tan Icardi, Davinson Sanchez ve transfer açıklaması!

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Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ KUPAYI TEKRAR KAZANMAK"

Maç öncesi düşündüğümüz, hem başlangıç 11'imiz hem devamındaki değişikliklerimiz istediğimiz gibi gitti. Bu olumlu. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde denedik. Zaha'yı forvette, uzun bir süre kullandık. Barış sağ bekte oynadı. Birçok oyuncuyu kullanmaya çalıştık. Genç oyuncular girdi, keşke hepsini oynatabilseydik. Onlar da bizi çok sevindiriyor. Bir anlamda yarış var. Oyuncularımızı hazır tutmak istedik. Oyun içi değişiklikleri doğru zamanlamayla yaptık. Lig maçı için de kısa bir süre var. İstediğimiz gibi bitti. Sakatlık yok, çok şükür. Kazandık. Çok pozisyona girdik ama attığımız gol ile girdiğimiz pozisyon arasında fark var. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Çok önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar kazanmak.

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"BİR SÜRÜ DEDİKODU, HİKAYE..."

Sakatlıklar ve geri dönüşlerle ilgili biz her şeyi planlıyoruz ama çok fazla dedikodu, yalan haberler var. Bir şekilde içerinin karıştırılmaya çalışılıyor. Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diyorum. Davinson'un sakatlığı, programı da belliydi. Bir sürü hikaye dolaştı. Aynı şekilde Icardi ve diğer oyuncularla ilgiliydi. Planladığımız Davinson'un kupa maçında süre alması ve sonra dönmesiydi. Bugün başladık. Bundan sonraki maçlarda kullanabiliriz.

"ICARDI OLUMLU DÖNDÜ! DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Icardi'nin gözündeki kırık ve ayağındaki sakatlıkla birlikte program çizdik, dinlenme süresi verdik. Antrenmanları başladı. Bu sabah antrenmanını yaptı. Bundan sonraki süreçte hazırlayacağız, hem fiziksel hem ayağındaki yüzündeki sakatlıkla ilgili doktor görüşlerini söyleyecek. İnanıyorum ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak. Olumlu ve pozitif döndü. Yarına ve öbür güne bakacağız. Sonra net kararımızı vereceğiz. Orada birçok seçeneğimiz var. Icardi de onlardan biri olacak. Öndeki dizilişe göre cumartesi son antrenmanda karar vereceğiz. Bu 2 gün gözlemlemek için ölçü olacak. Tam olarak düşüncemiz antrenmanlarda görüp kadro kararını vermek."

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"HEDEF YÜRÜYÜŞÜMÜZ BAŞLADI"

İçeride takımın güçlü olduğunu göstereceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Galatasaray hedef yürüyüşüne şu anda başladı. Zorlu bir sene. Çok fazla maç oynuyoruz. Tekrar şampiyonluğa aç bir Galatasaray var. Sahada gerekeni yapacağız. Taraftarımız yanımızda. Camia olarak bir araya gelmemiz ve Galatasaray'ın gücüne, başarısına odaklanmalıyız. Kazandıkça enerji yükselecek.

Hafta sonu Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor'un da rotasyona gittiğini gördük bugün. Hafta sonu derbiyi kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam edecek. Sonraki haftalarda Galatasaray'ın yükselen çizgisi devam edecek. Sadece Sergio Oliviera ve Afrika Kupası'na gidenler var. İstediğimiz oyuna yavaş yavaş geleceğiz. Kaan Ayhan'ın ufak ağrıları vardı. Riske etmedik. Daha iyiye gitmesini bekliyoruz.

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"EYÜP AYDIN İYİ OYNADI"

Eyüp Aydın ilk defa oynadı. Daha önce oynadığı küçük dakikaların dışında bugün ilk defa oynadı aslında. Normalde orta sahada ikili oynamaya alışkın, 8 numara olan bir oyuncu ama biz onu forvet arkasında kullandık. İyi bir performans gösterdi.

"TRANSFER TEKLİFLERİYLE İLGİLİ BANA ULAŞAN BİR ŞEY YOK"

Nelsson ile ilgili bir teklif geldi mi, gelmedi mi bilgim yok. Bu tip haberler çıkıyor. Abdülkerim Milan'a, Victor Napoli'ye haberleri çıktı. İyi oynuyorlar. Avrupa'da piyasası olan oyuncular. Bu tür teklifler olabilir. Bana ulaşan bir bilgi yok şu ana kadar...

"TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ SOL BEK"

Transfere bakacağız. Önceliğimiz sol bek. Eksikliğimiz orada. İlk isteğim orası. Diğer mevkiler için de geçen sene de aynısını yaşadık, farklı şeyler çıkabiliyor Zaniolo örneği gibi. Bekleyeceğiz.